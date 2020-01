Ved afstemning stemte 228 for og 193 mod historisk rigsretssag, som har til formål at fjerne Donald Trump.

Repræsentanternes Hus i USA har ved en afstemning onsdag endegyldigt vedtaget at indlede rigsretssagen mod præsident Donald Trump, skriver Reuters.

Ved afstemningen stemte 228 for og 193 mod den historiske rigsretssag, som har til formål at fjerne Trump fra præsidentposten.

Næsten alle stemte ud fra deres partitilhørsforhold i Repræsentanternes Hus, hvor Demokraterne har flertallet.

- Dette er så alvorligt for os, som det kan blive. Det er ikke politisk. Det er ikke et spørgsmål om, hvilken side man er på. Det er et spørgsmål om patriotisme, sagde den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, inden afstemningen.

Hun ventes senere onsdag at underskrive selve sagsakterne, som derefter ceremonielt overbringes til Senatets sekretariat.

