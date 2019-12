De ved begge godt, at en rigsretssag imod Donald Trump er så godt som uundgåelig.

Men uanset hvad der sker, eller hvad præsidenten gør, siger eller antyder, så skifter hverken John Vick på 71 år eller Jeff Hensley på 67 mening.

Vick er Trump-modstander om en hals, og Hensley er Trump-fan til det sidste.

»Idéen om Donald Trump i Det Hvide Hus var grotesk for tre år siden. Og det er kun blevet værre. Den mand burde sidde i fængsel,« siger Vietnam-veteranen John Vick.

John Vick foran sin truck i Atlanta, Michigan. Foto: Henning Høeg

Og Jeff Hensley modsætter sig 100 procent:

»Trump har givet fingeren til sumpen i Washington D.C. Og rigsretssagen er blot deres seneste trick til at underkende vores stemme. Trump blev valgt af folket. Han er den bedste præsident, vi har haft.«

Der kunne knap være længere fra de bonede gulve i Washington D.C. til byen Atlanta, Michigan, en lille skovflække fire timers kørsel nord for Detroit ikke langt fra grænsen til Canada. I Atlanta er husstandsindtægten knap 200.000 kroner.

Men trods den påfaldende sociale forskel kunne folkepensionist Jeff Hensley ikke føle sig tættere på Trumps politik.

Jeff Hensley Foto: Henning Høeg

»Trump er et mirakel for USA. Arbejdsløsheden er rekordlav, immigrationen er under kontrol, og aktiemarkedet slår nye rekorder hver dag,« siger Hensley.

John Vick, der ligesom Hensley i dag er pensionist, siger:

»Folk i Atlanta burde være i oprør. Som præsident har Donald Trump udelukkende hjulpet sine egne rige forretningsforbindelser. Han er ligeglad med den almindelige amerikaner. Men folk her i Atlanta er som forblændet. Og de støtter en mand, der langsomt, men sikkert ødelægger deres liv.«

I Washington står USA's 45. præsident, Donald Trump, anklaget for magtmisbrug og for at forhindre kongressens arbejde. Og i ugen, der kommer, vil det demokratiske flertal på 233 ud af i alt 435 medlemmer i Repræsentanternes Hus stemme og dermed gøre Trump til den blot tredje amerikanske præsident anklaget for højforræderi og stillet for en rigsret.

Derefter går sagen videre til senatet, hvor alle eksperter spår, at det republikanske flertal i starten af det nye år vil frikende præsidenten.

Men uanset hvad skifter hverken John Vick eller Jeff Hensley mening.

Og det samme kan siges om politikerne i Washington D.C. Her står republikanerne bag deres præsident, mens demokraterne allerhelst vil fyre ham.

Natten til fredag dansk tid debatterede de 431 medlemmer af Repræsentanternes Hus - fire pladser står pt. tomme - i 14 stive timer.

Og ifølge den amerikanske tv-journallist Chris Matthews var det som et 'udmattende cirkus':

»Demokraterne forsøgte at nå frem til den endelig afstemning om rigsretssag i primetime, hvor medieopmærksomheden er størst. Republikanerne ville for alt i verden undgå den store medieopmærksomhed. Og resultatet var, at alle blot gentog deres mening igen og igen og på skift protesterede og trak forhandlingerne i unødvendigt langdrag,« fortæller Matthews i sit program på MSNBC.

Washington D.C.og Atlanta i Michigan har måske ikke meget til fælles. Men hverken på de bonede gulve i den julepyntede hovedstad eller dybt inde i skoven i det nordlige Michigan rykker de sig en meter.

Enten er de for, eller også er de imod Donald Trump. Og det kommer hverken rigsretssag eller endeløse tv-debatter til at ændre på.