En af Canadas rigeste mænd er under mistanke for at have lokket unge piger hjem til sin luksusbolig på Bahamas - for derefter at have voldtaget og misbrugt dem.

Selv afviser sagens hovedperson, 78-årige Peter Nygard, alle anklagerne.

Det skriver ABC News.

Den finsk-canadiske rigmand står bag modefirmaet Nygard International - og tirsdag ransagede både FBI og politiet i New York virksomhedens hovedkvarter, der ligger på Times Square i millionbyen.

En talsmand for anklagemyndigheden i New York, Nicholas Biase, bekræfter over for ABC News, at ransagningen blev gennemført på baggrund af en efterforskning vedrørende sexhandel, hvor ofrene tvinges til at udføre seksuelle handlinger.

Derudover afviste han at kommentere sagen yderligere.

Anklagerne mod Peter Nygard kom frem tidligere denne måned, da flere kvinder valgte at anlægge et civilt søgsmål mod ham.

I alt skal ti unavngivne kvinder have lagt sag an mod ham.

De anklager ham for at have seksuelt misbrugt dem - og nogle af kvinderne hævder, at det fandt sted, mens de endnu var unge teenagere. Det skriver Insider.

Flere af kvinderne hævder også, at de er blevet misbrugt af andre mænd og kvinder efter ordre fra Peter Nygard, fortæller en af kvindernes advokater til Insider.

Anklagerne fra kvinderne dækker over en periode på 40 år - og overgrebene skal have fundet sted i både USA, Storbritannien, Canada og Bahamas.

Ifølge ABC News afviser Peter Nygard alle anklagerne.