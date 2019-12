Rigsadvokat opfordrer til midlertidig løsladelse af den tidligere catalanske vicepræsident Oriol Junqueras.

Den spanske rigsadvokat opfordrer mandag til en midlertidig løsladelse af den tidligere catalanske vicepræsident Oriol Junqueras.

Junqueras blev valgt til EU-Parlamentet ved valget i maj. Han fik dog ikke lov til at forlade fængslet i Spanien og blive indlemmet i parlamentet. Men det burde han ifølge EU-Domstolen.

Den siger, at Junqueras havde immunitet, der "løfter alle foreløbige tilbageholdelser, der er foretaget forud for valget af et medlem".

Han sidder fængslet for sin rolle i selvstændighedsbevægelsen i Catalonien.

