Inshaf Ibrahim bevæger sig rastløst fra side til side og kigger sig nervøst omkring. Så trykker han på knappen – og forvandler Cinnamon Grand Hotel til et inferno af død og ødelæggelse.

Gerningsmændene bag påskemassakren i Sri Lanka beskrives som veluddannede og velstående. Men Inshaf Ibrahim og hans bror Ilham var mere end det. De levede det søde overklasseliv og havde forbindelser til toppen af det srilankanske samfund.

På et billede for tre år siden smilede Inshaf Ibrahim og hans far Mohammed Yusuf Ibrahim. Med god grund.

Sri Lankas handelsminister havde netop overrakt dem en præmie som bevis for, at deres forretningsimperium havde haft den største fortjeneste i hele landet i 2016.

Kontrasten til søndagens begivenheder kan næppe være meget større. Her sprængte 38-årige Inshaf Ibrahim og hans 36-årige bror Ilham sig selv i luften – og tog adskillige uskyldige mennesker med sig i døden.

Deres succesrige far er blandt de mange anholdte efter terrorangrebet, mens politiet stadig jagter en yngre bror. Selv nære familiemedlemmer er dybt chokerede.

Levede i sus og dus

»Min søster har ikke været i stand til at tale, siden det skete. Hun er fuldstændig knust over, at hun kunne gifte sig med sådan en mand,« siger Inshaf Ibrahims svoger Ashkhan Alawdeen til The Sun.

På overfladen så familien Ibrahims liv ellers sorgløst ud.

Mohammed Yusuf Ibrahim er blevet millionær på at handle med krydderier og lever i sus og dus i en treetagers luksusejendom i den eksklusive Colombo-forstad Dematagoda sammen med sin familie, herunder sønnerne Inshaf og Ilham.

Familien har både privatchauffør og en bilpark bestående af blandt andet en BMW-sportsvogn og en luksuriøs firehjulstrækker. Men ifølge folk, der kendte familien, var ikke alt rosenrødt.

Problemer med sønnerne

Mohammed Yusuf Ibrahim er en utrolig rig, højt respekteret mand, som har gjort meget for lokalområdet, fortæller Fiyaz Laffir til The Sun. Ligesom de to selvmordsbomberes far sidder han i bestyrelsen for den lokale moské.

Fiyaz Laffir er 'dybt chokeret' over, at Mohammed Yusuf Ibrahims sønner deltog i påskemassakren, og fordømmer angrebet som noget, der 'ikke er begået af ægte muslimer'.

Her ses en af selvmordsbomberne med en stor rygsæk i restauranten på Shangri-La Hotel i Colombo. Rigmandssønnen Ilham Ibrahim var en af de to selvmordsbomberne på det femstjernede hotel. Foto: REUTERS TV Vis mere Her ses en af selvmordsbomberne med en stor rygsæk i restauranten på Shangri-La Hotel i Colombo. Rigmandssønnen Ilham Ibrahim var en af de to selvmordsbomberne på det femstjernede hotel. Foto: REUTERS TV

En nabo, som ønsker at være anonym, siger til The Sun, at de fleste i området lejer deres bolig af netop Ibrahim-familien.

Men naboen fortæller også, at Mohammed Yusuf Ibrahim har haft 'problemer med sine sønner'.

Gravid hustru detonerede bombevest

Politiets efterforskere mistænker, at Inshaf og Ilham Ibrahim er blevet radikaliseret af at se hadprædikener og andet ekstremistisk materiale via internettet.

Inshaf Ibrahim var bestyrelsesformand i sin fars virksomhed og ejede også en kobberfabrik, skriver Daily Mail. Efterforskerne har ifølge mediet en mistanke om, at de ni selvmordsbomber blev lavet netop her.

Sørgende under en begravelse i Negombo tirsdag. Foto: Thomas Peter Vis mere Sørgende under en begravelse i Negombo tirsdag. Foto: Thomas Peter

Bomber, som Inshaf, Ilham og syv andre selvmordsbombere i søndags detonerede i tre katolske kirker og på tre luksushoteller. Foreløbig har terrorangrebet kostet omkring 250 menneskeliv, mens omkring 500 er såret.

Broren Ilham menes at være en af de to selvmordsbombere på luksushotellet Shangri-La, hvor tre af Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsens børn var blandt ofrene.

Hvor Inshaf Ibrahims kone er traumatiseret over sin mands deltagelse i det blodige terrorangreb, forholdt det sig helt anderledes med brorens kone.

Da srilankansk politi forsøgte at trænge ind i hendes hjem efter terrorangrebet, var hun iført en bombevest. Hun udløste den og dræbte både politifolkene, sine tre børn, sig selv – og sit ufødte barn.