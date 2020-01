Rigmandssønnen Apichai Ongwisit blev anholdt, da liget af hans 22-årige kæreste blev fundet i en plastikpose i hans baghave.

Da politiet undersøgte hans ejendom nærmere, fandt de ud af, at de havde med en seriemorder at gøre. Fundene har allerede givet ham et øgenavn: 'Den thailandske Ted Bundy'.

40-årige Apichai Ongwisit blev ellers først kaldt 'metalkiste-morderen', idet kæresten Warinthorn Chaiyachet blev kvalt i en metalcontainer, han tvang hende til at sove i, skriver Bangkok Post.

Men så undersøgte dykkere en sø i den thailandske rigmandssøns baghave - og gjorde nogle hårrejsende fund.

Knogle efter knogle blev hevet op af søen. Menneskeknogler, vel at mærke.

Pludselig begyndte brikkerne i puslespillet at falde på plads, for politiet bemærkede noget foruroligende under efterforskningen.

»Efterforskerne har opdaget, at adskillige kvinder, som havde kontakt med synderen (Apichai Ongwisit, red.), er forsvundet. Det inkluderer venner, kærester og prostituerede,« siger oberst ved politiet, Jirakrit Jarunpat, ifølge The Sun.

»Vi har indtil videre fundet 298 knoglestykker i søen, men har endnu ikke kunnet fastslå, hvor mange mennesker disse knogler stammer fra,« fortsætter han.

Menneskeknoglerne var angiveligt ikke det eneste, der befandt sig i søen. Apichai Ongwisit skulle have fyldt den med kødædende fisk, som igen og igen blev fodret med hans ofre, efter at han dumpede ligene i søen.

Politiet er overbevist om, at de har med en seriemorder at gøre. En seriemorder, der leder tankerne i retning af den berygtede Ted Bundy.

Amerikanske Ted Bundy - som der sidste år blev lavet en Netflix-dokumentar om - har mere end 30 kvindedrab på samvittigheden og blev henrettet i 1989. Mange af hans ofres lig er aldrig blevet fundet.

Apichai Ongwisit har indrømmet mordet på sin 22-årige kæreste Warinthorn Chaiyachet og er foreløbig anklaget for mord og for usømmelig omgang med lig. Nu arbejder efterforskerne med at linke ham til drabet på flere forsvundne kvinder - og at kortlægge hvem de mange knogler i søen stammer fra.

Arkivfoto af den amerikanske seriemorder Ted Bundy. Foto: NF Vis mere Arkivfoto af den amerikanske seriemorder Ted Bundy. Foto: NF

Skulle Apichai Ongwisit blive dømt for mord, slægter han sin far, forretningsmanden Chalermchai Ongwisit på.

Ifølge Daily Mail dræbte og parterede han i 1983 en 15-årig pige - en forbrydelse, som hans kone skulle have været hjernen bag.

Hun flygtede efterfølgende til udlandet med sin datter, mens Apichai Ongwisit blev hjemme i Thailand.

Og faren? Han endte med at blive skudt.