Turisterne myldrer til – men nu er de lokale ved at have nået grænsen for, hvad de kan holde ud.

»Vores ø er fyldt op,« som museumsdirektøren Marigoula Apostolou siger det.

Det er ifølge Guardian på den græske ø Mykonos, at den er gal. Det idylliske ferieparadis har i år slået alle rekorder for turistbesøg.

Selvom sæsonen langtfra er slut, har mere end en million gæster allerede holdt ferie på øen. Flere end nogensinde før. I juli blev der eksempelvis sat ny rekord med 220.000 besøgende på en enkelt uge.

Og det er ikke mindst de rige og berømte, der været med til at øge populariteten. Se bare på de gæster, der kom forbi i løbet af sommeren, omfavnet en endeløse strømme af champagne og Instagramopslag:

Verdens rigeste mand, Elon Musk.

Sanger og tv-kendis Nicole Scherzinger.

Fodboldspilleren Mo Salah.

Men det har en pris for de cirka 10.000 indbyggere på Mykonos.

»Vores naturlige miljø er blevet ødelagt, vores vand- og kloakinfrastrukturer kan ikke følge med, og så har vi endnu slet ikke talt om truslen mod vores livsstil ved at blive stemplet som en festø,« siger førnævnte Marigoula Apostolou.

Også andre lokale giver udtryk for bekymring. Som entreprenøren Nikos Zouganelis, der ellers selv har været med til at bygge mange af hotellerne på Mykonos.

»Der er blevet lavet fejl. Vi har alle del i det,« siger han til Guardian.

Også øens borgmester jubler på den ene side, men deler bekymringen på den anden – uden at have en løsning på hånden.

»Mykonos er et mirakel. Vi er bare en lille klippe i Det Ægæiske Hav, men har formået at blive et internationalt turistmål, der henter milliarder af euro i overskud,« siger Konstantinos Koukas:

»Men vi vil ikke miste vores kulturelle identitet.«