Datteren af en populær ejendomsmatador i Hong Kong er død sammen med sin baby efter at være faldet ned fra en penthouselejlighed.

Ulykken skete den 6. januar, hvor 34-årige Lili Luo og datteren, Aier, begge blev erklæret døde på stedet. Det skriver news.com.au.

Lili Luo skulle efter sigende være styrtet ud fra penthousen i Hong Kong helt nøgen, mens hun holdt den kun fem måneder gamle Aier i armene.

Den populære ejendomsmatador, der nu har mistet sin eneste datter og sit barnebarn, er Lin Luo. Han er formand for 'China’s Jinlin Real Estate'.

Ifølge politiet vil en obduktion senere finde sted, som skal slå dødsårsagen og identifikationen af de to døde fast.

Det er lokale medier, der indtil nu har identificeret den ene døde som Lili Luo.

Myndighederne vil undersøge, om Lili Luo led af en fødselsdepression.

En Instagram-profil, der skulle tilhøre Lili Luo, viser dog et billede af moren og datteren, der lever en overdådig livsstil.

»Her er Aiers første hundrede dage i verden. Hun er Guds måde at give mig perspektiv i livet på. Tak, for at være en del af mit liv min elskede datter,« lyder teksten til et Instagram-billede fra den 7. november 2020.