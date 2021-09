For mere end to år siden blev en britisk millionærarving fundet død på et hotelværelse.

Nu sidder hendes daværende kæreste på anklagebænken – men han hævder, at hendes død var en ulykke som følge af en sexleg, der gik galt.

Det skriver en række britiske medier, herunder Independent.

Den 22-årige Anna Reed, der er datter og barnebarn af formuende hesteopdrættere og -trænere, blev fundet død på et hotelværelse i Schweiz i april forrige år.

Hun var rejst dertil sammen med sin kæreste, den 32-årige Marc Schätzle, men tidligt om morgenen 19. april gik han ned i hotellets lobby og sagde, at Anna Reed havde det dårligt.

En ambulance blev tilkaldt – og i hotelværelset fandt man den unge kvinde liggende død.

Siden har politiet haft den tyskfødte kæreste, der tidligere har arbejdet som udsmider, i søgelyset.

Efter rigmandsdatterens død kom det blandt andet frem, at Marc Schätzle var endt i en stor gæld som følge af et overforbrug af alkohol, stoffer og designertøj. I alt skyldte han for mere end 40.000 pund – svarende til knap 350.000 kroner.

Anna Reed. Vis mere Anna Reed.

Da Anna Reed døde, havde hun omkring 220.000 kroner stående på sin bankkonto – og ifølge anklagemyndigheden var Marc Schätzle klar over netop det.

Nogle måneder efter hendes død blev hendes kreditkort, som indtil da havde været forsvundet, fundet bag et panel på hotellet, og man mistænker kæresten for at have skjult det, så han senere kunne hente det.

I retten i schweiziske Lugano har flere hotelgæster desuden fortalt, at de hørte skrig og råb fra værelset, hvor parret boede.

»Jeg hørte glas blive knust og møbler blive skubbet larmende rundt i rummet. Der var gråd. En stemme sagde: 'You are killing me' ('du dræber mig', red.) eller 'you are kidding me' ('det kan du ikke mene', red.). Jeg ønskede at gå derhen og sige noget, men tænkte, at det var for farligt,« fortæller en af gæsterne ifølge Independent.

I retten har Marc Schätzle, der er tiltalt for drab, tyveri, svindel og narkoforbrydelser, afvist, at han bevidst skulle have dræbt hende.

I stedet påstår han, at hun på tragisk vis mistede livet under en sexleg med seksuel kvælning:

»Jeg lagde et håndklæde om hendes hals og begyndte at kysse hende. Men hun ønskede mere, så jeg lagde min hånd på håndklædet og trykkede,« har han fortalt.

En obduktion af den unge kvinde viste efterfølgende, at hun var død som følge af kvælning. Derudover havde hun også skrammer og blå mærker på sin krop, skriver Independent.

Retssagen mod Marc Schätzle er endnu i gang.