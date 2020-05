Markedet for små satellitter er voksende, og Richard Branson vil med selskabet Virgin Orbit have del i det.

Den første testaffyring af en Virgin Orbit-raket fra et fly i cirka 10.000 meters højde er mandag mislykkedes.

Det oplyser selskabet, der er ejet af den britiske rigmand Richard Branson, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Raketten skulle være gået i kredsløb om Jorden med det mål at kunne sende satellitter afsted - men første affyring blev opgivet efter kort tid.

- Missionen blev afbrudt kort inde i flyvningen. Cosmic Girl og vores mandskab på flyet er i sikkerhed og på vej tilbage til basen, skriver Virgin Orbit på Twitter.

Cosmic Girl er navnet på den omdannede Boeing 747, der bar den cirka 21 meter lange raket, som helt efter planen blev sluppet fri under vingen fra jumbojetten.

Men selv om raketmotoren satte i gang sekunder efter affyringen, var kontrolrummet nødt til at afbryde flyvningen på grund af en "uregelmæssighed", skriver BBC.

Målet med Virgins raketaffyringer er at få del i det voksende marked for små satellitter.

Affyringer fra fly kan potentielt være mere fleksible og billigere end affyringer fra landjorden, da man blot har brug for en start- og landingsbane og ikke en hel affyringsplatform.

Det står endnu ikke klart, præcist hvad der gik galt under affyringen. Men Bransons selskab havde på forhånd advaret om, at den første affyrings chancer for succes var fifty-fifty.

En anden rigmand med store rumambitioner kom dog med trøstende ord.

- Så ked af at høre om det. Kredsløb er vanskeligt. Det tog os fire forsøg med Falcon 1, skriver Elon Musk, ejeren af rumfartsvirksomheden SpaceX.

Musk har store drømme om privat rumfart, og onsdag står SpaceX for en meget omtalt opsendelse af to amerikanske astronauter til Den Internationale Rumstation (ISS).

Virgin-flyet lettede mandag fra en base i Mojave-ørkenen i Californien, og den mislykkede affyring fandt sted over Stillehavet.

Inden testen havde selskabet meddelt, at missionen var "det mest teknisk komplekse, som vi har forsøgt at opnå hidtil", skriver AFP.

- De første få sekunder efter frigivelsen af raketten er dér, hvor det hele skal hænge sammen, lød det.

Efter testen skriver selskabet på Twitter, at det er meget tilfreds med den indsamlede data, også selv om affyringen måtte afbrydes.

At affyre raketter fra fly er ikke et nyt koncept. Raketten Pegasus, som er udviklet af Northrop Grumman-gruppen, har eksisteret siden 1990'erne. Men Virgin Orbit ønsker at lave en billigere udgave.

Branson har også et andet rumfartsselskab, Virgin Galactic, der fokuserer på rumfartsturisme.

/ritzau/