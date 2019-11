Den tidligere New York-borgmester og milliardær har søndag annonceret sit kandidatur til præsidentvalget.

Den tidligere borgmester i New York Michael Bloomberg annoncerer, at han vil være Demokraternes præsidentkandidat til valget i 2020.

Det skriver han på Twitter.

- Jeg stiller op til præsidentvalget for at slå Donald Trump og genopbygge USA. Jeg tror, at mine unikke erfaringer i forretningslivet, politik og filantropi vil gøre det muligt for mig at vinde og lede landet, skriver Bloomberg.

Bloombergs kandidatur kommer næppe som en stor overraskelse. Milliardæren har bestilt tv-reklamer for 33 millioner dollar på blot en uge. Reklamerne bliver vist på nationalt og lokalt tv i 99 byer på tværs af USA.

De første delstater har også haft deadline for at komme på stemmesedlen til primærvalgene næste år. Her sikrede Bloomberg også i sidste uge, at han er på stemmesedlen i delstaterne Arkansas og Alabama.

Det står dog klart, at han ikke kommer på stemmesedlen i New Hampshire, der er den anden stat, som holder sit primærvalg.

Til nyhedsbureauet AP har hans rådgiver Howard Wolfson tidligere sagt, at Michael Bloomberg ikke vil føre valgkamp i de første fire primærvalg - i Iowa, New Hampshire, Nevada og South Carolina.

I stedet vil han satse på de 14 stater, der skal til primærvalg 3. marts på den såkaldte super-tirsdag.

Hans kandidatur er af avisen The New York Times blevet beskrevet som en alvorlig trussel mod de førende kandidater.

Men ifølge det politiske netmedie Politico har en meningsmåling vist, at han står til fire procent af stemmerne på landsplan i det demokratiske primærvalg.

Desuden er han den af kandidaterne, som flest af de demokratiske vælgere siger, at de har en negativ mening om.

/ritzau/