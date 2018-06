Til november skal borgerne i Californien beslutte, om de vil dele deres stat i tre - den rige, den hippe og den fattige.

'Nordcalifornien', 'Sydcalifornien' og blot 'Californien' - sådan kan fremtiden komme til at se ud for USAs tredjestørste stat, hjem for Hollywood og it-paradiset Silicon Valley.

I Californien kan de som regel kun blive enige om én ting, nemlig at de ikke kan blive enige. Forskellen på den ventreorienterede kystelite med de smarte elbiler, fedtsugede bikinikroppe og bugnende bankkonti og bjergfolket i statens sydlige del, hvor Donald Trump er Gud, er nærmest uoverstigelig.

Og derfor har den berømte og berygtede it-milliardær Tim Draper fået en opsigtsvækkende idé: Opdel staten op i tre dele.

Indbyggermæssigt vil 'Norcalifornien', 'Sydcalifornien' og det lille bitte 'Californien' have næsten lige mange borgere, små 13 millioner. Men ideologisk og geografisk kunne de næppe være mere forskellige.

Således vil et nyt 'Californien' være mere tilbøjeligt til at stemme på mere venstreorienterede kandidater som Barack Obama og Hillary Clinton. I den del af staten, som Tim Draper ønsker at døbe 'Sydcalifornien', er befolkningen lige så fattig og konservativ som i de traditionelle sydstater Alabana og Tennessee Og endelig kvalificerer 'Nordcalifornien' med den nuværende hovedstad, Sacramento, det stenrige San Francisco og it-paradiset Silicon Valley sig som kæmpelandets nye businesscentrum. 'Nordcalifornien' ville blive landets rigeste stat.

»I dag kan Californien ikke udrette noget som helst. Vores vejsystemer er håbløse. Vores uddannelsessystem er katastrofalt. Og borgerne bliver fattigere og fattigere,« siger Tim Draper til bladet Forbes Magazine.

I et tredelt Californien vil det ifølge Draper blive langt lettere at blive enige om nye skattelovgivninger og sociale tiltag. Befolkningen i de tre foreslåede stater vil ifølge milliardæren, der bl.a. har skabt sin formue ved at investere i bitcoins, Skype og Hotmail, vil være mere homogen. Og endelig vil det nuværende Californien tredoble sin indflydelse i det amerikanske senat.

I dag repræsenteres statens godt 40 millioner indbyggere af bare to senatorer i Washington D.C. Et tal, der vil blive tredoblet, hvis staten deles op i tre - to senatorer fra hver, seks i alt.

Tim Drapers plan går i dag under navnet 'Cal 3'. Og på papiret ser det måske tosset ud.

Men det er sket før.

I 1791 brød den nuværende stat Vermont med staten New York. I 1792 frigjorte den vestlige del af staten Virginia sig for at genopstå som 'Kentucky'. Og i 1796 blev en del af North Carolina til det, vi i dag kender som Tennessee.

Før midtvejsvalget i 2014 måtte Tim Draper på grund af manglende vælgeropbakning opgive en plan om at opdele Californien i hele seks dele. Men 'Cal 3' har vist sig at være mere populær. Og derfor var det ikke det store problem at samle de 600.000 underskrifter, der skulle til for at få den foreslåede californiske opdeling på stemmesedlen 6. november.

Men selv om et flertal af indbyggerne i det nuværende Californien imod alle odds skulle stemme for Tim Drapers plan, er der lang vej igen.

Ikke alene skal den amerikanske kongres godkende planen. USAs 45. præsident, Donald Trump, skal også give grønt lys. Og begge dele er tvivlsomme.

'Cal 3' vil nemlig føre til større indflydelse for Det Demokratiske Parti, et mere liberalt USA. Og da både Det Hvide Hus og Kongressen i dag styres af Demokraternes modstandere, Repubikanerne, kan et Washington D.C.-flertal for 'Cal 3' være svært at forestille sig.

Midtvejsvalget, der finder sted 6.november (halvvejs imellem to præsidentvalg, red.), kommer primært til at dreje sig om Donald Trumps popularitet.

Præsidentens Republikanske Parti satser alt på at bevare dets historiske flertal i både Senatet og Repræsentanternes Hus. Demokraterne bruger hundredevis af millioner på at genvinde magten. Men i Californien er det ikke bare et spørgsmål om ideologi og politik.

Det drejer sig også om geografi. Og hvis Tim Drapers foreslåede tredeling ikke er nok, kæmper den såkaldte 'Calexit'-organisation for Californiens løsrivelse fra resten af USA.

Underskrifterne er der ikke endnu. Men ifølge organisationens ledelse er det kun et spørgsmål om tid.