Carlos Ghosn insisterer på, at han er uskyldig.

»Der har været gjort stor skade mange steder, men det er ikke noget, jeg har været ansvarlig for,« siger han.

I et interview med nyhedsbureauet AP fortæller den fallerede rigmand nu om sin situation. Han opholder sig i dag i Libanon efter sin spektakulære flugt fra Japan for cirka halvandet år siden, hvor han i 2018 var blevet arresteret.

Her flygtede han for at undgå anklager om skattesvindel og misbrug af firmamidler i forbindelse med sit tidligere job som topchef hos Nissan. Han er også under efterforskning i Frankrig og Holland.

Som han udtrykker det: »De ansvarlige er dem, der stod bag plottet mod mig.«

For at rense sit navn har Carlos Ghosn nu indvilliget i at tale med fransk politi i næste uge. Her skal han blandt svare på spørgsmål om knap 100 millioner kroner brugt på privatfly og ekstravagante fester samt mystiske handler i Mellemøsten.

Men rigmanden er fortrøstningsfuld ved udsigten til mødet med den franske ordensmagt.

»I Japan nedskrev den person, der afhørte mig, mit vidneudsagn på japansk, og haN ville have mig til at skrive under på ting, jeg ikke kunne forstå,« siger han:

Carlos Ghosn flygte for halvandet år siden fra Japan til Libanon. Foto: KAZUHIRO NOGI Vis mere Carlos Ghosn flygte for halvandet år siden fra Japan til Libanon. Foto: KAZUHIRO NOGI

»Nu kan jeg tale fransk, og jeg kan have mine advokater til stede. Og jeg har selvfølgelig meget mere tiltro til det franske retssystem end til det japanske.«

Siden flugten har Carlos Ghosn boet i fødelandet Libanon, hvor han underviser på et universitet, skriver på en bog og hjælper iværksættere, mens han sideløbende udkæmper sine juridiske slagsmål. Der er også blevet brugt tid på at reparere hjemmet, der blev beskadiget i forbindelse med den enorme eksplosion i Beiruts havn i august sidste år.

Detaljer om den spektakulære flugt i december 2019 er tidligere kommet frem. Medier har blandt andet beskrevet, hvordan rigmanden forlod Japan gemt i en stor instrumentkasse ombord på et privatfly.

Carlos Ghosn vil i interviewet med AP ikke selv komme med oplysninger om flugten. Det sker fordi, han ikke vil risikere at sige noget, der kan blive brugt mod de personer, de japanske myndigheder har arresteret som medskyldige.

»Det var dristigt, men fordi det var dristigt, troede jeg, at det kunne lykkes,« lyder det kun fra ham.