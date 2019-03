I 2017 kørte oligark-arvingen Alyona Zaitseva om kap med en bekendt, men hun trykkede speederen for meget i bund og kørte ind i en menneskemængde. Nu er hun dømt i en retssag, hvor hendes far har benyttet sig af beskidte tricks.

Rigmandsdatteren bragede ind i en folkemængde i hendes luksus-SUV og dræbte seks personer i byen Kharkiv i Ukraine i oktober 2017.

I tirsdags blev den ukrainske oligark-arvingen Alyona Zaitseva dømt til ti års fængsel.

Men inden retssagen var flere af de efterladte bekymrede for, at hun skulle slippe for let, da hendes far har stor indflydelse på lokalsamfundet.

Og hendes retssag har da også været præget af bestikkelse og krokodilletårer.

Hendes far er forretningsmanden Vasily Zaitsev, der er direktør for den ukrainske energi-gigant 'PJSC “PTP” ukrenergochermet'.

Og han skal blandt andet have tilbudt erstatning til skadede og efterladte. Der er nævnt summer på over godt ti millioner.

Dem, som eventuelt gik med til at få en udbetaling skulle skrive under på, at de ikke ville stille datteren til ansvar for hendes handling.

Men Zaitseva mødte op i retten og erkendte sig skyldig i samtlige tiltalepunkter.

»Jeg erkender alle brud på trafikregler, som jeg er tiltalt for. Jeg føler mig skyldig, og jeg skal selvfølgelig aldrig køre igen,« sagde hun grædende.

Inden domsafsigelsen forlangte flere pårørende, at hun skulle idømmes ti års fængsel. Og det gav dommeren dem medhold i. De mente, at det var en »passende straf«.

Dommer Viktor Propas konstaterer, at det var en formildende omstændighed, at Zaitseva gav udtryk for oprigtig anger.

Men Dmitrij Marzoni, advokat for et af ofrene, mener, at hendes tårer var krokodilletårer, skriver Aftonbladet, som citerer den ukrainske avis, Obozrevetal.

Absolut ingen tror på Zaitsevas beklagelse Dmitrij Marzoni, advokat for et af ofrene

»Absolut ingen tror på Zaitsevas beklagelse. Det understreges af ordene, som hun ytrer lige efter ulykken, da der lå lig rundt omkring. Hun kom ud af bilen og bad om en ting 'ikke sig det til min mor', og desuden viste hun ikke noget ønske om at hjælpe,« siger Marzoni.

Han mener, Zaitsevas skyldfølelse er af egoistiske grunde. Hun ville få folk til at synes om hende.

Hændelsen blev fanget på overvågningskameraer og viser, hvordan hun kører overfor rødt lys med en hastighed, som er anslået til at have været på over 100 km/t.

Hun kørte om kap med Henneadiy Dronov (49 år), som også blev idømt ti års fængsel. Begge har også fået et køreforbud på tre år.

Da Zaitseva mødte op til fængslingsmødet tre dage efter ulykken, blev der fremlagt beviser for, at hun havde spor af opiater i kroppen, skriver Kyiv Post.

Hendes forsvarer forklarer, at hun havde taget beroligende medicin.

Da kendelsen blev læst op fik Zaitseva ifølge lokale medier et ildebefindende og blev nødt til at forlade retssalen.