Finansmanden George Soros flytter sin institution i Ungarn på grund af undertrykkelse i landet.

København. Den amerikanske finansmand George Soros flytter sin organisation for demokrati og retsstat, Open Society Foundation, fra Budapest. Den åbner i stedet i den tyske hovedstad, Berlin.

Det sker med henvisning til, at der foregår politisk "undertrykkelse" i Ungarn, skriver Reuters.

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, har anklaget Soros for at stå bag en række problemer i landet, herunder at en strøm af migranter søger mod Ungarn.

Orban planlægger at slå hårdere ned på private organisationer, såkaldte ngo'er. Den ny lov har fået tilnavnet "Stop Soros".

Under valgkampen i Ungarn tidligere i år blev den 87-årige Soros brugt som hadefigur i regeringspartiets Fidesz' kampagne. Det har ført til anklager mod Orban for antisemitisme.

Soros er født i Ungarn i en jødisk familie. Han emigrerede som 17-årig til England.

Han har i mange år været en fremtrædende finansmand i USA og har brugt store dele af sin formue på at støtte overgangen til demokrati i de tidligere kommunistiske lande i Europa.

