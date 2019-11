En schweizisk rigmand har opkøbt en samling af Hitlers ejendele med ét formål.

Han vil sikre sig, at tingene ikke ender i de forkerte hænder.

Eller som Abdallah Chatila selv formulerer det:

»Jeg gjorde det for menneskehedens skyld«.

En af de mange genstande, som var til salg på auktionen, var Adolf Hitlers tophat med initialerne AH. Hammerslaget lød på 50.000 euro. Dpa / AFP. Foto: MATTHIAS BALK

Til CNN fortæller han, at ønsket har været at få tingene ud af cirkulation.

»Det er ekstremt vigtigt for mig, at genstandene fra denne smertefulde historiske tid ikke ender i det forkerte hænder,« lyder det fra rigmanden.

Det har kostet ham over 4,5 millioner kroner, men erhvervsmanden har ikke tænkt sig at beholde Hitlers ejendele for sig selv.

Oprindelig var planen, at det skulle destrueres, men Abdallah Chatila kom på andre tanker. Han har i stedet sat det hele på et skib til Israel.

Et indrammet portræt af Adolf Hitler fra auktionen 20 november 2019. Dpa / AFP. Foto: MATTHIAS BALK

Containeren med de milliondyre artefakter såsom Hitlers personlige cigarboks, hans tophat, personlige, håndskrevne breve til en barndomsven, Hitlers sekretærs skrivemaskine og andre genstande tilhørende top-nazister skal overdrages til organisationen Keren Hayesod, der endnu ikke har besluttet, hvad der skal ske med tingene.

Med de midler, som Abdallah Chatila har, vil han gerne sætte et eksempel i en tid, hvor Europa oplever en stigende nationalisme og antisemitisme, forklarer han. Selvom han brugte flere millioner på at byde på de mange genstande, så vandt han dog ikke alle budkrigene.

Selve auktionen hos Hermann Historica har været kritiseret af bestyrelsesformand i foreningen for europæiske jøder (EJA), rabbiner Menachem Margolin, da han mener, at det svarer til at sælge personlige ejendele, som har tilhørt Osama bin Laden eller Anders Breivik.

Rabbineren har efterfølgende kaldt schweiziske Abdallah Chatilas handlinger for 'uselvisk gavmildhed' og rost ham for at sætte et godt eksempel.