Mike Lindell balancerer med mobiltelefon og kaffekrus. Og en stak papirer.

Og her har især to ord vakt opmærksomhed, fordi den succesrige forretningsmand blev fotograferet på ved ind til Donald Trump i Det Hvide Hus.

'Martial Law' står der på en af de printede linjer. Undtagelsestilstand.

Det var Washington Post-fotografen Jabin Botsford, der fredag fangede den stenrige grundlægger af butikskæden My Pillow inden besøget hos den præsident, som han har i stort omfang har støttet økonomisk i to valgkampagner. Se billederne her:

@MyPillowUSA CEO Michael Lindell shows off his notes before going into the West Wing at the White House on Friday, Jan 15, 2021 in Washington, DC. pic.twitter.com/AY6AyJNSyE — Jabin Botsford (@jabinbotsford) January 15, 2021

Noterne vakte opsigt, fordi det politiske miljø i regeringsbyen Washington DC stadig er højspændt oven på sidste uges angreb på Kongressen – og forud for den kommende uges indsættelsesceremoni, hvor Joe Biden på onsdag officielt bliver ny præsident.

Der er allerede udkommanderet tusindvis af tropper fra nationalgarden til at sørge for, at optøjerne ikke gentager sig. Og det er set i det lys, at ordene på Mike Lindells papirer har vakt opsigt. Ikke mindst fordi de indgår i sætningen » … undtagelsestilstand hvis nødvendigt ved det første tegn på …«

Flere medier har i de seneste dage beskrevet, hvordan Donald Trump i kølvandet på, at der er rejst en rigsretssag mod ham på grund af optøjerne, har vendt sig mod nye rådgivere i de sidste dage af sit præsidentskab, og 'My Pillow-fyren', som Mike Lindell også kaldes i USA, bekræfter over for flere journalister, at han var forbi Det Hvide Hus.

Både Washington Posts Josh Dawsey og CNNs Jim Acosta skriver på Twitter, at de efterfølgende har talt med forretningsmanden, der offentlig flere gange har støttet Donald Trumps påstande om valgsvindel. Han har bekræftet, at mødet med Donald Trump fandt sted fredag.

Michael Lindell og Mike Lindell ved en tidligere lejlighed foran Det Hvide Hus. Foto: TOM BRENNER Vis mere Michael Lindell og Mike Lindell ved en tidligere lejlighed foran Det Hvide Hus. Foto: TOM BRENNER

Der skulle have været tale om et ultrakort møde på kun 5-10 minutter, efter at Mike Lindell i længere tid havde ventet uden for Det Hvide Hus.

Han skulle have medbragt materiale, der angiveligt skulle indeholde »beviser på valgsvindel« fra en unavngiven advokat. Her skulle det fremgå, at Donald Trump vandt valget med 11 millioner stemmer (i de officielle opgørelser vandt Joe Biden med syv millioner stemmer).

Ifølge Josh Dawsey gav Mike Lindell dokumenterne til Donald Trump, der dog sendte ham videre andre medarbejdere i Det Hvide Hus. De skulle have været »uinteresseret, meget uinteresseret«.

Jim Acosta skriver: »Lindell påstår, at ordene 'Martial Law' ikke fremgår i papirerne på trods af billederne.«

Også Det Hvide Hus har bekræftet, at mødet fandt sted over for New York Times. Her kalder Mike Lindell det for »fake news«, at der skulle stå noget om undtagelsestilstand i papirerne.

Donald Trump har forlængst meddelt, at han ikke vil deltage i Joe Bidens indsættelse på onsdag. I stedet forlader han ifølge flere oplysninger Det Hvide Hus i timerne inden og flyver én sidste gang med Air Force One mod Florida, hvor han vil flytte ind på sit resort Mar-a-Lago.