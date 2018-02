En fjerde person har mistet livet i jagten på en skattekiste, der siges at indeholde en værdi af mere end en million dollar i form af guldmønter og juveler.

Det skriver The Washington Post.

53-årige Jeff Murphy forsvandt i juni sidste år, men hans skæbne er først blevet åbenbaret mange måneder senere.

Den eventyrlystne amerikaner var taget til Yellowstone Nationalpark i USA for at finde en skat, som mangemillionæren Forrest Fenn efter sigende skal have begravet et sted i bjergkæden Rocky Mountains, der strækker sig fra staten New Mexico op gennem kontinentet til British Columbia i det nordvestlige Canada.

Jeff Murphy blev efterlyst med dette billede, inden han blev fundet død. Foto: Yellowstone Nationalpark Jeff Murphy blev efterlyst med dette billede, inden han blev fundet død. Foto: Yellowstone Nationalpark

Jeff Murphy havde besluttet sig for at lede efter skatten i den store nationalpark, der fortrinsvist ligger i det nordvestlige hjørne af staten Wyoming. Men her har det vist sig, at han i sin søgen efter skatten er faldet 150 meter ned fra en stenet skråning og således har mistet livet.



Skatten, der kendes som ‘Fenns skat,’ er angiveligt blevet nedgravet af Forrest Fenn i 2010. Millionæren påstår at have gemt en kiste med 265 guldmønter, diamanter, smaragder og ældgamle kinesiske figurer. Han har offentliggjort et digt, der skulle indeholde ledetråde til skattens lokation. Alt sammen for at få folk op fra sofaen, har han forklaret.

Gennem de sidste otte år menes titusinder at have ledt efter skatten.

Jeff Murphys enke, Erica Murphy, har ifølge britiske The Telegraph udtalt, at hun ikke er vred på Forrest Fenn. Hendes mand elskede udfordringen, og han kendte risiciene, lyder det.

Så selvom skattejagten har været under kritik efter de nu fire dødsfald, så ville Jeff Murphy ikke have ønsket, at hans død skulle lægge i vejen for den videre søgen efter skatten, fortæller Erica Murphy.

En 31-årig, en 52-årig og en 54-årig har også mistet livet i jagten på Fenns skat.