Parkeringsbøder for 115.000 kroner i postkassen lyder nok som lidt af et mareridt for de fleste.

Men for verdens rigeste mand, Jezz Bezos, går det nok, og det er godt, for det er netop det beløb, han står til at skulle betale i bøder.

Amazon-grundlæggeren har på bare tre år fået hundredevis af parkeringsbøder, skriver news.com. Alene i april måned 2018 fik han 90 bøder.

Det er heldigvis ikke ham selv, der er ansvarlig for bøderne.

Jezz Bezos købte i oktober 2016 det tidligere tekstilmuseum i Kalorama-kvarteret i Washington.

Kvarteret er kendt som et af de mest ekslusive og dyre områder i Washington.

Bor man her, har man naboer som Obama-familien og Ivanka Trump.

Bezos købte ejendommen, som er 2.508 kvadratmeter stor, for 157 millioner kroner, i oktober 2016.

Herefter påbegyndte han renovationer for yderligere 83 millioner kroner, som blandt andet har tilføjet 11 soveværelser, balsal, vinkælder, whiskeysmagningsrum og biograf til ejendommen.

Stedet har været under renovation, siden Bezos købte ejendommen, og det er i den forbindelse, at parkeringsbøderne er væltet ind.

En undersøgelse afslørede nemlig, at parkeringsbøderne blev udstedt til rigmanden for blandt andet at ignorere byens 'ingen parkering'-skilte, samt for at parkere på pladser, der var forbeholdt beboere, og det er angiveligt renovationsmedarbejderne, der er ansvarlige for de utallige brud på parkeringsregler.

Jeff Bezos fik titlen som verdens rigeste person i 2018. Den overtog han fra Bill Gates, der indtil da havde toppet listen de foregående 24 år. Han er lige nu god for 850 milliarder kroner.