Den kinesiske rigmand Lai Xiaomin er blevet dømt til døden ved en kinesisk domstol

Han er blevet fundet skyldig i at have modtaget mere end 1,5 milliarder kroner i bestikkelse fra 2008-18. Den kinesiske forretningsmand blev også dømt for bigami – det vil sige, at han havde flere hustruer.

Det oplyser nyhedsbureauet AFP.

Sagen mod Lai Xiaomin har været en af de største finansielle skandaler nogensinde i Kina, og den blev offentligt kendt, efter at han i 2018 blev arresteret.

#BREAKING China court sentences ex-banker Lai Xiaomin to death for soliciting $260 million in bribes as well as bigamy pic.twitter.com/cWorQnExp7 — AFP News Agency (@AFP) January 5, 2021

Ifølge flere nyhedsbureauer fandt myndighederne dengang ud af, at han ejede flere luksurøse boliger, dyre ure, biler, guld og kunstsamlinger. I et af hans hjem i Beijing blev der desuden fundet store pengesummer i kontanter – hvilket stemte dårligt overens med hans ledende rolle i det statslige firma China Huarong Asset Management Co.

Sidste år stod Lai Xiaomin frem i en tv-dokumentar og fortalte om sit bedrageri. Her fremgik det blandt andet, at han foretrak at få kontanter som bestikkelse, og han ofte »kørte hjem med bagagerummet fyldt med pengesedler«.

Opdateres...