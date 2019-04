I løbet af tirsdagen er der indsamlet mere end 635 millioner euro - over 4,7 milliarder kroner - til genopbygningen af den ikoniske Notre Dame-katedral i Paris, der mandag brændte ned.

Den franske rigmand og direktør Bernard Arnault vil donere 200 millioner euro til projektet. Han står i spidsen for LVMH, der ejer en stribe luksusbrands som Louis Vuitton, TAG Hauer og champagnemærket Möet et Chandon.

Også den hovedrige Bettencourt-familie, der står bag den verdensomspændende kosmetikgigant L'Oréal, spæder til med yderligere 200 millioner euro, meddeler Reuters.

Patrick Pouyanne, der er administerende direktør for det franske olieselskab Total, meddelte også tirsdag, at selskabet står klar med 100 millioner kroner til genopbygningen, skriver CNBC.

Samtidig har den franske milliardær Francois-Henri Pinault sagt til avisen Le Figaro, at han er klar til at bidrage med 100 millioner euro til projektet.

»Denne tragedie præger hele Frankrig, ikke bare de, der er knyttet til åndelige værdier. Når en sådan tragedie rammer vort land, har vi et ønske om at genoplive juvelen hurtigst muligt,« sagde han til avisen.

Pinault står i spidsen for Kering-gruppen, der ejer blandt andet Gucci og Yves Saint Laurent - og menes i øvrigt at være god for svimlende 160 miliarder kroner.

Virksomheden JCDecaux, der også er kendt for at stå bag mange billboards, busskure og andet gadeudstyr herhjemme, vil give 20 millioner euro, mens investeringsselskabet Fimalac står klar med 10 millioner euro. Banken Crédit Agricole, som nogen måske kan huske som sponsor i Tour de France, vil give 5 millioner euro.

Notre Dame dagen efter branden. Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix

Flyselskabet Air France-KLM tilbyder gratis transport for alle, der er involveret i genopbygningen, mens de også vil sørge for at organisere en frivillig indsamling blandt passagerne.

Og endelig har den administrerende direktør for et af verdens mægtigste selskaber, amerikanske Apple, budt sig til.

'Apple vil donere til bestræbelserne på at genopbygge Notre Dame,' skriver Tom Cook på Twitter - uden dog at nævne hvor meget, bidraget bliver på.

På Twitter har EU-præsident Donald Tusk tirsdag opfordret alle EUs medlemslande til at deltage i genopbygningen af katedralen.

Også FN's agentur for verdenskulturarv, UNESCO, har lovet at bidrage.

Tirsdag aften sagde Frankrigs præsident Emmanuel Macron, at målet er at genopbgyge katedralen på blot fem år. Da den nu brændte kirke stod færdig i 1345, havde det taget 182 år at opføre den.

Det er endnu uvist, hvad der er skyld i, at den ikoniske katedral brød i brand.

Flere har antaget, at flammerne er opstået i forbindelse med en renovering af katedralen, men det er fortsat ikke bekræftet.