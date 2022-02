Den frivillige flugt fra Kiev er i gang.

Flyrummet over Ukraine er lammet i flere dele og det betyder, at flugtvejene er begrænset. Mange er bange og søger mod vest til den ukrainske by Lviv, som kun er 50 kilometer fra den polske grænse, men det er ikke alle, der har råd til at flygte.

Men det har de rige ukrainske oligarker, som selv kan bestille privatfly og helikoptere for at komme i sikkerhed både med dem selv, men også alle deres aktiver.

Og det skaber stor forargelse i det ukrainske samfund, lyder det fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, som befinder sig i Ukraine.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, er til stede i Ukraine. Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, er til stede i Ukraine.

»Vi har snakket om evakuering af Kiev i nogle dage nu. Den frivillige flugt for dem, der har råd, er i gang. Der er mange, jeg har snakket med i dag, som kender nogle, der er taget til Lviv i håb om at komme kunne komme ud og væk, nu hvor luftrummet er lukket.«

Men det er ikke alle, som har råd til at tage til Lviv og tage chancen. De må blive hjemme og se på folk tage chancen i uvished og de ekstremt rige oligarker, som bare kan bestille privatfly og helikoptere og forlade landet i ingen tid.

»Det skaber stor forargelse med de meget meget rige. De har chartret helikoptere og privatfly og har forladt Kiev uden at kigge sig tilbage. For mange mener, at de rige har nydt godt af ukrainske system de seneste mange år, og at de så har en pligt til at hjælpe, hvor de kan. Og de mener at det er upassende, at de rige bare daffer af,« forklarer Jakob Illeborg og fortsætter:

»Jeg mødte nogle forskellige typer, som har forklaret, at det virkelig er noget, der bliver diskuteret. Det er ikke alle, der elsker de oligarker højt for tiden. En almindelig borger i Ukraine har ikke mange muligheder for at komme væk. De her milliardærer kunne godt gøre noget for dem, men det gør de ikke.«

Og en krig er måske lige op over og amerikanerne og briterne siger, at hvis russerne angriber, så går de efter militære stationer og infrastrukturen også er det først rigtig svært at komme ud af Ukraine.

»Jeg har fået at vide, at hvis luftalarmen lyder, så skal man gemme sig i undergrunden, der er sikrest at være,« lyder det yderligere fra Jakob Illeborg.