De er gode for flere hundrede milliarder af kroner og figurerer på listerne over verdens rigeste. Nu koster deres tætte forbindelser til Rusland-præsident Vladimir Putins dem deres formuer og britiske-visummer.

Det søde og eksklusive liv i London er slut for de stenrige oligarker Boris Rotenberg, Igor Rotenberg og Gennady Timtjenko. De er netop blevet sparket ud af England efter, Boris Johnson har bandlyst dem i landet.

Det sker efter, Vladimir Putin mandag anerkendte de to oprørsrepublikker Donetsk og Lugansk i det østlige Ukraine som selvstændige. Samtidig forlyder det, at 10.000 soldater er rykket ind i de to ukrainske provinser.

Meldingen fra Putin fik omgående de vestlige ledere til at indføre sanktioner mod Rusland. Og de mærkes med det samme hos på de nyrige russere.

Især London er en populær destination for oligarkerne, hvor de har lavet store investeringer. Særligt har det været attraktivt for dem at sende deres børn på dyre privatskoler. Her er Roman Abramovitj, der ejer fodboldklubben Chelsea F.C., måske mest kendt. Men den stenrige russer er endnu ikke på listen.

Chelsea's russiske ejer Roman Abramovich klapper af sit hold. Den russiske oligarks datter er fast del af jetset-livet i London. Foto: Ben STANSALL Vis mere Chelsea's russiske ejer Roman Abramovich klapper af sit hold. Den russiske oligarks datter er fast del af jetset-livet i London. Foto: Ben STANSALL

Russerne har ikke kun købt eksklusive adresser. De har også rykket en del selskaber over den britiske kanal. I alt er 31 store firmaer børsnoteret i London på LSE (London Stock Exchange) til en samlet værdi på svimlende 4,1 billion kroner – altså 4.100.000.000.000.

Det har været muligt ind til for nylig at få det såkaldte 'guld visum' i England. Her kunne rigmænd købe sig adgang til landet, hvis de investerede to millioner pund. En slags engangssum til et ophold. Det visum kunne senere indløses til en permanent opholdstilladelse inden for to år, hvis man skød yderligere otte millioner pund ind i den britiske økonomi.

Men 'guldvisummet' blev for fire dage siden skrottet af Boris Johnsons regering for russiske statsborgere.

Fælles Boris Rotenberg, Igor Rotenberg og Gennady Timtjenko er, at de har utroligt tætte bånd til Putin.

65-årige Boris Rotenberg har i mange år været Vladimir Putins gode ven. De to har en stor fælles interesse i kampsporten judo. Flere gange har de to venner optrådt sammen i judodragter og kastet lidt rundt med hinanden. Boris Rotenbergs, der er vicepræsident i det russiske judoforbund og præsident for fodboldklubben Dynamo Moskva, formue skød i vejret, da han efter Sovjetunionens fald fik en stor andel af landets gas- og elektricitet-produktion. Han menes at være god for omkring 1,2 billion dollar, hvilket svaret til omkring 8 milliarder kroner, skriver den britiske avis Daily Mail.

Vladimir Putin og Boris Rotenberg til en medaljeoverrækkelse, hvor rigmanden fik den russiske orden Alexander Nevsky. Medaljen blev overrækt til et judo-stævne. Foto: SPUTNIK Vis mere Vladimir Putin og Boris Rotenberg til en medaljeoverrækkelse, hvor rigmanden fik den russiske orden Alexander Nevsky. Medaljen blev overrækt til et judo-stævne. Foto: SPUTNIK

Igor Rotenberg er Boris Rotenbergs nevø. Han overtog en del af sin far Arkadys firmaer. Faren kom på USAs sanktionsliste i 2014, da Rusland annekterede Krim-halvøen. Den 48-årige forretningsmand ejer blandt andet boreselskabet Gazprom Bureniye. Han anslås at være god for 1,1 billion dollar, som er omkring 7,2 milliarder kroner.

Den rigeste af de tre er klart Gennady Timtjenko. Den 69-årige russer ejer Volga Group, der er en investeringsfond. Han er Ruslands sjette rigeste mand. Samtidig ejer han blandt andet SKA Sankt Petersborg, der er byens ishockeyhold.

Vladimir Putin sammen med Gennady Timchenko og Belarussike præsident Alexander Lukashenko til en ishockey-kamp i Shayba Arena i den russiske by Socchi. Foto: Sergei CHIRIKOV Vis mere Vladimir Putin sammen med Gennady Timchenko og Belarussike præsident Alexander Lukashenko til en ishockey-kamp i Shayba Arena i den russiske by Socchi. Foto: Sergei CHIRIKOV

En række russiske oligarker, der både tæller millionærer og milliardærer er ikke på den nye liste. De bor stadigvæk i den britiske hovedstad, hovedsageligt i velhaverkvarteret Mayfair og Belgravia. I folkemunde har områder med mange russere ligefrem fået sovjet-inspireret øgenavne som 'Londongrad' og 'Den røde plads'.

Mange af de nyrige russere ankom til London i 90erne. Her blev de nye adresser i England brugt til flere ejendomsinvesteringer i både England og udlandet – og blev set som en form for blåstempling af oligarkerne. Senest i Pandora Papers-afsløringerne blev de enorme russiske rigdomme udstillet.

Udover de tre oligarker har Boris Johnson meddelt parlamentet, at fem russiske banker sanktioneres. Det drejer sig om Bank Rossiya, IS Bank, Genbank, Promsvyazbank og Black Sea Bank for Development and Reconstruction.

Den britiske premierminister vil også slå ned på en stor sportsbegivenhed. I år skal Champions League-finalen spilles i Sankt Petersborg, men hvis det står til premierministeren, skal finalen flyttes.