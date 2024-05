Klimaaftale indebærer, at verdens rige lande skal sende 100 milliarder dollar årligt til udviklingslandene.

Med to års forsinkelse lykkedes det i 2022 for første gang de rige lande at leve op til et løfte om at sende 100 milliarder dollar årligt til klimaindsatser i udviklingslandene.

Det fremgår af en rapport fra den økonomiske samarbejdsorganisation OECD, skriver Reuters.

Ifølge en aftale fra klimatopmødet COP15 i 2009 skulle de rige lande sende 100 milliarder dollar årligt til udviklingslandene fra 2020 til 2025.

Midlerne skulle bruges til at håndtere klimaforandringerne, som især kan mærkes i udviklingslandene i form af blandt andet oversvømmelser og tørke.

OECD har undersøgt, hvor mange penge de rige lande har afsat til klimaindsatser i udviklingslandene fra 2013 til 2022.

Der er endnu ikke en opgørelse for 2023, og det er altså uvist, om målet om 100 milliarder dollar til udviklingslandene også blev nået sidste år.

I 2022 afsatte de rige lande 115,9 milliarder dollar - cirka 795 milliarder kroner - til klimahjælp i de mindre bemidlede lande.

Beløbet er langt mindre end det, som udviklingslandene reelt har brug for for at kunne imødegå klimaforandringerne og leve op til andre klimamål, som er vedtaget på klimatopmøder gennem årene.

Med andre ord skal udviklingslandene bruge langt flere penge til investeringer i vedvarende energikilder, hvis de skal beskyttes mod ekstremt vejr i fremtiden, skriver Reuters.

Alligevel er de manglende 100 milliarder dollar i 2020 og 2021 ikke gået ubemærket hen.

At de rige lande ikke har opfyldt det klimamål, har fået nogle udviklingslande til at advare om, at de ikke kan nedbringe deres udledning af CO2 hurtigt nok, hvis de store økonomier ikke lever op til deres forpligtelser.

Finansiering af klimaindsatsen ventes at blive et centralt tema, når verdens lande senere i år mødes til klimatopmødet COP19 i Aserbajdsjan.

Her skal landene forsøge at blive enige om en aftale, der kan erstatte den eksisterende aftale om hjælp til udviklingslandenes klimaindsats, når aftalen udløber med udgangen af 2025.

/ritzau/