Der er dem, der har alt for mange covid-19-vacciner: Og så er der dem, der har alt, alt for få.

»Den trafik skal stoppes. Intet land burde bestille mere, end det har indbyggere, og ingen producent burde levere mere, end der er indbyggere i et land,« siger Anders Ladekarl.

Generalsekretæren i Dansk Røde Kors reagerer på tal, der siger, at verdens rigeste lande er i fuld gang med at hamstre de vacciner, der er ved at blive udviklet mod covid-19. Imens kan 70 af verdens fattigste lande ifølge CNN kun se frem til at kunne vaccinere hver 10. indbygger i løbet af 2021. I bedste fald.

Også Danmark bidrager til den tendens.

Vacciner til danskere I alt har den danske stat sikret sig såkaldte forhåndsindkøbsaftaler til 15,8 millioner doser. De fordeler sig således: Astra Zeneca: cirka 2,6 millioner vacciner.

Sanofi-GSK: cirka. 2 millioner vacciner.

Johnson & Johnson: cirka 5,6 millioner vacciner.

BioNTech/Pfizer: cirka 2 millioner vacciner.

CureVac: cirka. 2,6 millioner vacciner.

Moderna: cirka 1 millioner vacciner. (Kilde: Lægemiddelstyrelsen)

I begyndelsen af december kunne Lægemiddelstyrelsen eksempelvis meddele, at man havde indgået sin sjette såkaldte forhåndsindkøbsaftale.

»Alt i alt betyder de seks aftaler, at Danmark nu samlet set i teorien kan købe vacciner til cirka 16 millioner borgere,« lød det i den forbindelse.

Der bor lige knap seks millioner mennesker i Danmark.

Samme billede ses ifølge Duke Global Health Innovation Center over hele verden – hvor der på verdensplan i alt er reserveret 9,4 milliarder doser vaccine. Set i forhold til de 7,8 milliarder mennesker, der befolker kloden.

Bør de rige lande være solidariske og sørge for, at de fattigste lande også får covid-19-vacciner?

Problemet bliver kun mere udtalt af, at reservationerne er koncentreret på meget få lande. Se på Canada, der har reserveret covid-19-medicin nok til at kunne vaccinere hver enkelt canadier fem-seks gange. Det skriver CNN. Landene med flest vaccine-reservationer er desuden USA, EU, Inden, Storbritannien, Indonesien, Japan, Brasilien.

Imens er der eksempelvis på det afrikanske kontinent tæt på ingen lande, der har sikret sig konkret andele i vaccinerne.

»Det giver absolut ingen moralsk mening at have overskydende doser af vacciner i nogle lande, og absolut ingen doser af vacciner i andre områder af verden,« tordner John Nkengasong, leder af de afrikanske centre for sygdomskontrol og -forebyggelse, over for CNN:

»Øjeblikket vi alle har talt om – den globale solidaritet og det globale samarbejde – er kommet. Dette er lakmusprøven.«

Flere steder er vacciner ved at blive rullet ud. Her ankomer en portion i den amerikanske by Louisville. Foto: POOL Vis mere Flere steder er vacciner ved at blive rullet ud. Her ankomer en portion i den amerikanske by Louisville. Foto: POOL

Allerede tilbage i april lød det ellers i en resolution fra FN, at alle lande i verden – rige som fattige – skulle have »lige, effektiv og rettidig« adgang til vacciner.

FN-generalsekretær António Guterres supplerede: »De skal gøres tilgængelige til alle mennesker i nød, især udviklingslandene.«

Virkeligheden har altså vist sig at være en anden. Den globale Covax-alliance, der skal være med til at finansiere og udvikle vaccinerne – ikke som et sikkerhedsnet for de fattige udviklingslande – mangler både midler og tilstrækkelig med adgang til netop vaccinerne.

WHOs Richard Mihingo kalder det over for CNN en »trist virkelighed« at mange rige lande, der reelt har bundet sig til Covax-samarbejdet, sideløbende indgår egne forhåndsaftaler med medicinselskaberne. Og kommer foran i køen.

Anders Ladekarl fra Dansk Røde Kors siger: »Der er selvfølgelig ikke noget mærkeligt i, at landene forsøger at få vacciner til deres befolkning, og det er helt legitimt. Men det må stoppe, at man bestiller mere, end man har brug for,« siger Anders Ladekarl:

»Der er en simpel løsning på det her. De rige lande må allesammen – inklusive Danmark – bidrage mere til Covax, og landene må acceptere, at man ikke kan bestille flere vaccinedoser, end der er befolkningstal til. De to ting burde gøre det muligt, at vi selv kan blive vaccineret, og at de mest udsatte i verdens fattigste lande kan blive vaccineret.«