Det er nu muligt at købe sig til vaccination kombineret med luksusophold i egen villa. Private hospitaler i De Arabiske Emirater og Brasilien tilbyder nu også privat vaccination.

Det måtte jo komme. Et gråt kommercielt marked for covid-19-vaccination. Den britiske private klub Knightsbridge Circle tilbyder nu sine medlemmer luksusvaccinerejser.

»Vi er glade for at kunne tilbyde vores medlemmer covid-19-vaccination. Vi har sikret os vaccinationsmuligheder i udlandet og kan derfor nu tilbyde alle medlemmer en vaccinationsrejse,« siger klubbens grundlægger, Stuart McNeill, til The Telegraph:

»Vi betragter os selv som pionerer på dette felt. Vi tilbyder en rejse til en luksusvilla i Indien eller De Arabiske Emirater. Her modtager man vaccinationen og opholder sig derefter på privat område, indtil vaccinen virker.«

Et medlemskab til Knightsbridge Circle – en af Londons mange private klubber – er ikke billigt. Prisen er ca. 200.000 kr. årligt, og ifølge klubbens direktør benytter klubbens velhavende medlemmer sig af de undtagelser for forretningsrejser, der gør en sådan rejse muligt.

»Vi har allerede vaccineret på denne måde i et par uger. Vi benytter Pfizer og Sinofarms vacciner,« siger han til den engelske avis.

FN har ellers fået de fleste lande i verden til at tilslutte sig COVAX og dermed lovet at overholde skrappe vaccinationsregler, der sikrer, at den nu sparsomme vaccine tilfalder verdens stater, samt at verdens udviklingslande tildeles vaccine.

Men eksperter har længe forudsagt, at der vil opstå en lukrativ gråzone, hvor private udbydere tager sig godt betalt for at vaccinere verdens rigeste.

En vaccinationsrejse for to med en måneds ophold i Dubai gennem Knightsbridge Circle koster ca. 350.000 kr. Men faktisk tilbyder flere privathospitaler i De Arabiske Emirater og i Brasilien nu også vaccination til udlændinge.

I Brasilien, hvor covid-19 raserer, og vaccinationsprogrammet forsat ikke er kommet ordentligt op at stå, har private aktører sikret sig vaccineleverance til klinikker i Sao Paolo og Rio de Janeiro. Direktøren for Brasiliens sundhedsmyndighed, Gonzalo Vecina, er forarget.

»Mens millioner står i kø, så hopper de rige nemt køen over sådan her. Vi er en kapitalistisk samfund, og der er ikke noget i vejen med at tjene penge. Men det her er undergravende for samfundet. Der står i loven, at sundhed er en ret, men det her viser tydeligt, at det mest er de privilegeredes ret,« udtaler han til Euronews.