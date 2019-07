Puertoricanere i hundredtusindvis demonstrerer mandag på gaderne i hovedstaden San Juan.

Årsagen er simpel.

De mange borgere ønsker at se landets guvernør, Ricardo Rosselló, trække sig fra sin post.

Én af dem, der har indtaget gaderne i håb om at vælte guvernøren, er ifølge CNN den verdenskendte sanger Ricky Martin.

Tusindvis af Puertoricanere demonstrerer i disse dage i hovedstaden San Juan. Foto: ERIC ROJAS Vis mere Tusindvis af Puertoricanere demonstrerer i disse dage i hovedstaden San Juan. Foto: ERIC ROJAS

Ricardo Rosselló er kommet i massiv modvind, efter hundredevis af hånlige og stødende private chatbeskeder, som han har udvekslet med sin inderkreds, er blevet offentliggjort af Puerto Ricos center for undersøgende journalistik.

I beskederne udvekslede guvernøren og 11 af hans tætteste politiske sammensvorne blandt andet homofobiske og kvindehadende beskeder om politikere, mediefolk, kendte og mange andre.

Popstjernen Ricky Martin var én af de mange, der blev nævnt i chatbeskederne.

'Intet siger patriarkalsk undertrykkelse som Ricky Martin. Ricky Martin er så stor en mandschauvinist, at han kna**** mænd, fordi kvinder ikke er gode nok. Ægte patriarkat,' skrev Christian Sobrino Vega, som på daværende tidspunkt var landets finansminister, blandt andet i chatten.

Ricardo Rosselló er kommet i massiv modvind efter offentliggørelsen af en række private chatbeskeder. Foto: Carlos Barria Vis mere Ricardo Rosselló er kommet i massiv modvind efter offentliggørelsen af en række private chatbeskeder. Foto: Carlos Barria

Midt i skandalen udsendte Ricardo Rosselló søndag eftermiddag på sociale medier en videobesked til alle landets borgere, hvori han beder om tilgivelse. I videoen fortæller han også, at han ikke stiller op til genvalg i 2020.

Han oplyser dog samtidig, at han nægter at fratræde sit embede som guvernør før tid.

Videoen faldt dog langt fra i god jord hos Ricky Martin.

»Du er ikke blot kynisk. Du er også manipulerende. Det eneste, du har opnået med den besked, er at lege med puertoricanernes mentale helbred,« lyder det fra den 47-årige popstjerne i en video, som han har offentliggjort på Instagram.

Ricky Martin under en demonstration i San Juan, Puerto Rico den 17. juli 2019. Foto: ERIC ROJAS Vis mere Ricky Martin under en demonstration i San Juan, Puerto Rico den 17. juli 2019. Foto: ERIC ROJAS

I samme ombæring annoncerede Ricky Martin, at han ville tage et fly fra Los Angeles til den caribiske ø for at deltage i demonstrationerne mandag.

Og ganske rigtigt. Ifølge CNN er sangstjernen nemlig blevet spottet på gaderne i San Juan med et pride-flag i hånden.

Det er dog ikke den første 'anti-Rosselló-demonstration', som Ricky Martin deltager i. Demonstrationerne har nemlig fundet sted siden offentliggørelsen af beskederne i starten af juli, og også den 17. juli var verdensstjernen på gaden i sit hjemland.

Skandalen - som mange kalder 'RickyLeaks' - har allerede fået to medlemmer af Ricardo Rosselló ministerråd til at trække sig. Ricardo Rosselló nægter dog - trods demonstrationerne - fortsat at trække sig.