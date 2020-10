Stregerne kan ikke være trukket hårdere op for Rick Wilson.

Hvis Donald Trump vinder præsidentvalget over Joe Biden 3. november, er han en af de største tabere, man kan finde i USA. Rick Wilson har alt at tabe, hvis Trump vinder.

Det lyder voldsomt, men det er sandt.

For at finde ud af hvorfor, skal vi omkring et års tid tilbage.

I december 2019 trådte Rick Wilson og en række andre personer frem ved et arrangement på Cooper Union-skolen i New York og præsenterede sig for verden.

De var en række tidligere meget magtfulde republikanere, der havde fået nok.

Nok af Donald Trump og den måde, de mener, han former USA.

Rick Wilson tøver ikke med at bruge de helt store ord.

Den tidligere topstrateg i det republikanske parti Rick Wilson bekæmper nu sit gamle parti. Vis mere Den tidligere topstrateg i det republikanske parti Rick Wilson bekæmper nu sit gamle parti.

»Donald Trump er til fare for USA. Han er til fare for den amerikanske republik. Og han leder os af en farlig vej,« siger Rick Wilson i et interview med B.T.

Det, han og en række andre tidligere toprepublikanere præsenterede får omkring et år siden, var The Lincoln Project.

For Rick Wilson er ikke den eneste tidligere magtfulde republikanere, der har sagt nok er nok.

Selv er Rick Wilson tidligere kampagnechef for første Bush-præsident, George H. W. Bush, i den altafgørende svingstat Florida. Siden har han været nær rådgiver, da republikaneren Rudy Gulliani, der nu er toprådgiver for Donald Trump, var borgmester i New York.

Og Rick Wilsons historie er ikke enestående hos The Lincoln Project. Der er tidligere rådgivere for præsidenter som George H. W. Bush (den ældre), George W. Bush (den yngre), tidligere rådgivere for guvernører som Arnold Schwarzenegger og tidligere toprådgivere for magtfulde senatorer som afdøde John McCain.

Fælles har de frygten for hvad, USA skal udvikle sig til, hvis Donald Trump får fire år mere i Det Hvide Hus.

»Hvis Donald Trump vinder fire år mere, så vil USA bevæge sig i en retning af en autoritær stat. Demokratiet vil blive svækket. Det vil blive et meget farligere sted at være, og coronavirus vil fortsætte med at hærge landet,« siger Rick Wilson, der netop på grund af coronavirus-pandemien foretager de fleste af sine interviews over Skype eller Zoom. Det gælder også interviewet med B.T.

Gentagne gange tegner den tidligere toprepublikaner et dystert billede af USA’s fremtid, hvis Donald Trump vinder over Joe Biden.

Donald Trump kan genvinde præsidentskabet 3. november. Foto: MARK WILSON Vis mere Donald Trump kan genvinde præsidentskabet 3. november. Foto: MARK WILSON

Han tager dog ikke det ultimative ord i brug.

»Jeg vil ikke bruge ordet diktator om Trumps tilbøjeligheder, men han er nysgerrig i den retning. Han er fascineret af magtfulde ledere. Bare se, hvordan han behandler Kim Jong-un, Vladimir Putin og kronprins bin Salman fra Saudi-Arabien, mens han taler dårligt om vores allierede som Angela Merkel og Emmanuel Macron,« siger Rick Wilson.

Netop The Lincoln Project har fået stor opmærksomhed i USA over det seneste års tid. Det skyldes blandt andet, at der bliver produceret en lang række skræmmekampagner med flot klippede videoer, der lægges på sociale medier.

Donald Trump med Nordkoreas leder Kim Jong-un. Foto: SAUL LOEB Vis mere Donald Trump med Nordkoreas leder Kim Jong-un. Foto: SAUL LOEB

Flere af dem har millioner af visninger. Og de bliver hyldet for at være hårde og skånselsløse over for Donald Trump og præsidentens folk.

Senest har præsidentens datter Ivanka Trump og svigersønnen Jared Kushner fået The Lincoln Projects muskler at føle.

Det skete, da de to kunne se sig selv på store annoncebannere midt på den berømte Times Square i New York.

Her blev Ivanka Trump og Jared Kushner kædet sammen med de mange coronadødsfald, som både delstaten New York og resten af USA har oplevet - mere end 230.000 for hele landet.

Sådanne ting kan kun lade sig gøre, fordi The Lincoln Project har en bugnende bankbog.

Sådan ser den reklame, som Lincoln Poject har hængt op på Time Square i New York, ud. Foto: Lincoln Project Vis mere Sådan ser den reklame, som Lincoln Poject har hængt op på Time Square i New York, ud. Foto: Lincoln Project

»Efter vi blev vist frem til verden for et års tid siden, håbede vi på, at vi ville få donationer på omkring fem millioner dollar. Vi er nået langt over 60,« siger Rick Wilson.

»Fordi vi er tidligere republikanere og ikke demokrater, så kan vi angribe på en meget mere hård og direkte måde, end Joe Biden nogensinde kunne slippe af sted med. Og derfor kan vi slås i en vægtklasse, der er meget større end den, vi hører til i,« siger han.

Selvom The Lincoln Project så vidt har været en stor succes - i hvert fald på sociale medier - så har det ikke været uden personlige omkostninger.

Heller ikke for Rick Wilson.

»Vi har alle sammen oplevet, at det har store omkostninger at gå imod det parti, man har været med til at opbygge, hvor mange af ens venskaber stammer fra. Og vi har alle måttet bryde venskaber og gode forbindelser.«

»Personligt har jeg en ven gennem 30 år, som ikke længere kan tale med mig. For hvis han gør det, så mister han sin forretning,« forklarer Rick Wilson.

»Det er ikke længere det parti, jeg var med til at bygge. Det parti er dødeligt såret. Nu er det Donald Trumps parti. Han har det i sin egen lomme. Og det vil det være i en del år endnu. Og hvis han taber, så skal partiet helt til at genopfinde sig selv,« siger han.