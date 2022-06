Lyt til artiklen

»Vi har en mand siddende på dødsgangen, som har været der i 25 år, og jeg tror, han er totalt uskyldig.«

Ordene kommer fra republikaneren Kevin McDugle, som er medlem af Repræsentanternes Hus.

Den amerikanske politiker fra Oklahoma betegner sig selv som tilhænger af dødsstraffen, men sagen om Richard Glossip har fået ham på andre tanker.

»Hvis vi dræber Richard Glossip, vil jeg kæmpe for, at vi afskaffer dødsstraffen i denne stat, simpelthen fordi processen ikke er ren,« siger han ifølge CNN og SkyNews.

A Republican state representative who describes himself as a death penalty supporter has said he believes that death row inmate Richard Glossip is innocent https://t.co/8R4LdOYvwF — Sky News (@SkyNews) June 16, 2022

»Hjælp mig med at kæmpe for at få Richard Glossip væk fra dødsgangen.«

Republikaneren er medlem af en lovgivende komité i Oklahoma, der har bestilt en uafhængig undersøgelse af retssagen mod Glossip.

Den nu 59-årige dødsfange arbejdede tilbage i 90erne som manager på et hotel, da hans chef, hotelejer Barry Van Treese, blev tæsket til døde i 1997.

Drabsmanden var Justin Sneed, en handyman som indrømmede, at han havde røvet og slået Treese med et baseballbat.

Flere gange i årenes løb har demonstranter forsøgt at få omstødt Glossips dom. Her i 2015. (Arkivfoto) Foto: Jim Beckel Vis mere Flere gange i årenes løb har demonstranter forsøgt at få omstødt Glossips dom. Her i 2015. (Arkivfoto) Foto: Jim Beckel

Han påstod, at han kun gjorde det, fordi Richard Glossip angivelig havde betalt ham for det.

Sneed afsoner nu en livstidsdom uden mulighed for at blive prøveløsladt.

Glossip har derimod siddet på dødsgangen i et kvart århundrede og ventet på sin endegyldige dom.

Nu viser den nye rapport imidlertid, at retssagen var præget af manglende og ødelagte beviser, flere fejl og et utroværdigt vidne.

Kevin McDugle går ind for dødsstraf, men vil bekæmpe den, hvis Richard Glossip bliver henrettet. (Arkivfoto) Foto: Sue Ogrocki Vis mere Kevin McDugle går ind for dødsstraf, men vil bekæmpe den, hvis Richard Glossip bliver henrettet. (Arkivfoto) Foto: Sue Ogrocki

Derfor peger McDugle og flere andre på, at en uskyldig mand snart risikerer at få dødssprøjten.

Advokaten Stan Perry, som har stået i spidsen for undersøgelsen, siger det helt klart:

»Vi ved rent faktisk, hvem morderen er, og alligevel sidder der en mand på dødsgangen, som ikke er drabsmanden.«