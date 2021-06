Egentlig burde Richard Scott William Hutchinson slet ikke være i live.

Det var i hvert det, som lægerne konstaterede over for den lille drengs forældrene, da han blev født alt, alt, alt for tidligt.

»Da Rick og Beth fik rådgivning om, hvad de kunne forvente i forhold til en baby, der er født så tidligt, fik de at vide, at der var nul procents chance for at overleve,« siger den læge, der var med til fødslen på hospitalet i Minneapolis, Stacy Kern.

Men Richard Scott William Hutchinson er i live.

Rick og Beth Hutchinson sammen med Richard og beviset fra Guinness Rekordbog. Foto: Guinness World Records

Og tidligere på måneden, 5. juni, kunne Rick og Beth Hutchinson faktisk fejre hans etårs fødselsdag i hjemmet i USA. Og i den forbindelse blev han af Guinness Rekordbog anerkendt for at være den baby i verden, der har overlevet den tidligste fødsel nogensinde.

»Det føles stadig ikke, som om det er virkeligt,« siger Beth Hutchinson:

»Vi er stadig overrasket over det. Men vi er glade. Og det er en måde, hvorpå vi kan skabe opmærksomhed omkring for tidlige fødsler.«

Og for lillebitte Richard var det altså meget, meget tidligt.

Richard var efter fødslen så lille, at han kunne ligge i en hånd. Her er han en måned gammel. Foto: Privatfoto/Guinness World Records

Han skulle egentlig først være kommet til verden 13. oktober sidste år, og det vil sige, at han blev født hele 131 dage før tid, altså lige over fire måneder før termin.

På det tidspunkt var han så lille, at han kunne ligge i en håndflade, for han vejede kun 340 gram og var 26 centimeter lang.

Mens Richard i sine første måneder kæmpede for at overleve, gjorde ydre omstændigheder som coronapandemien situationen endnu mere udfordrende. Det betød ikke bare, at hospitalet havde restriktioner på antallet af besøgende – det betød også, at Rick og Beth Hutchinson i længere perioder ikke fik lov at overnatte sammen med deres søn.

Derfor kørte de dagligt turen fra hjemmet i St Croix County til hospitalet i Minneapolis, indtil den lille dreng endelig blev udskrevet i december 2020 efter at have været indlagt i det første halve år af sit liv.

Ved fødslen var Richard meget lille. Foto: Privatfoto/Guinness World Records

»Det var virkelig hårdt, og hele tiden havde vi i baghovedet, at hans odds ikke var særligt gode,« erindrer Beth Hutchinson.

Som etårig må Richard Scott William Hutchinson stadig regelmæssigt besøge hospitalet for at blive undersøgt, lige som han stadig lever med konstant ilttilførsel.

På hospitalet i Minneapolis kalder de ham i dag for 'mirakelbabyen', og lægen Stacy Kern vil aldrig glemme den lille dreng.

»Han har virkelig lært mig, hvad det vil sige at være modstandsdygtig, og hver gang jeg ser på ham, bliver jeg mindet om, hvor stærke og vidunderlige babyer kan være,« siger hun.