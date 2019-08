Hollywood-skuespiller Richard Gere bruger nu sit navn og sin popularitet på at sætte fokus på immigranter ‘fanget’ på et redningsskib i Middelhavet.

Lørdag udsendte han således en appel til den italienske regering, hvor han bad politikerne om at stoppe med at ‘dæmonisere immigranterne’ og i stedet hjælpe dem. Det skriver Reuters.

Der er tale om 160 immigranter. De har nu været på havet i over en uge.

Selv gik Richard Gere ombord på det spanske NGO-skib fredag.

Richard Gere ombord på NGO-båden. Foto: REUTERS TV Vis mere Richard Gere ombord på NGO-båden. Foto: REUTERS TV

Italien har strammet reglerne, så redningsskibene ikke længere kan få lov til at sejle ind i italienske havne og sætte immigranterne i land. Og det er altså derfor, at immigranterne er strandet på vandet.

I sin appel til den italienske regering har han bedt politikerne om at lade immigranterne gå i land.

Han sammenlignede ved samme lejlighed situationen i Europa med USA, hvor præsident Donald Trump ifølge Gere også dæmoniserer immigranter fra Sydamerika.

»Det er nødt til at stoppe. Og det vil stoppe, hvis vi siger stop,« sagde skuespilleren ved en pressekonfenrence efter sit ophold på båden.

Richard Gere opfordrer på en pressekonference politikerne til at handle. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE Vis mere Richard Gere opfordrer på en pressekonference politikerne til at handle. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE

Vicepremierminister og indenrigsminister Matteo Salvini fra Italien har opfordret immigranterne til at sejle til Spanien, hvor de har ret til at gå i land.

Han har derudover med en vis ironi i sine udtalelser takket Richard Gere for at bekymre sig om immigranterne.

Krisen for immigranterne på Middelhavet er blevet forværret, siden den italienske regering har introduceret skrappe love, der skal forhindre NGO’er og deres redningsskibe i at nærme sig italienske havne.

Den Europæiske Union opfordrede i denne uge EU-landene til at udvise solidaritet og hjælpe med at finde en løsning for immigranterne ombord på båden.