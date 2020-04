Den engelske multimilliardær Richard Branson vil nu sætte sin ø som sikkerhed, hvis den engelske regering vil komme hans coronaramte flyselskab Virgin Atlantic til undsætning.

Foreløbigt er det australske Virgin kollapset og sat under administration.

Richard Branson købte som 29-årig den caribiske ø Necker Island, og siden 2006 har den været hans officielle bopæl. Men nu tilbyder han den som pant, hvis den britiske regering vil hjælpe hans luftfartsselskab.

Aktierne i Virgin Atlantic ejes 51 procent af Branson, men 49 procent ejes af det amerikanske luftfartsselskab Delta Airlines. Selskabet startede i 1984, har hovedkvarter i England og beskæftiger 8.500 personer.

An open letter to Virgin employees https://t.co/Nv1RLBhp3j pic.twitter.com/Qj16CUT5N0 — Richard Branson (@richardbranson) April 20, 2020

I et åbent brev til sin stab på Twitter siger Richard Branson, at han ikke beder regeringen om en gratis håndsrækning, men derimod et lån. Det antages, at han får brug for ca. 4,25 milliarder kroner. Det skriver BBC.

Det fremgår af brevet, at Virgin Atlantics fremtid står på spil. Og hjemmet på Necker Island kan der optages lån i.

Begge de to Virgin-selskaber er blevet hårdt ramt af den igangværende coronapandemi, og Branson har appelleret til både den britiske og australske regering om hjælp.

Kun 10 procent af aktierne i Virgin Australia ejes af Richard Branson. Resten ejes af Etihad, Singapore Airlines og det kinesiske HNA.

En stjerne på Hollywoods berømte Walf of Fame. Det er det også blevet til for sir Richard Branson. Foto: ROBYN BECK Vis mere En stjerne på Hollywoods berømte Walf of Fame. Det er det også blevet til for sir Richard Branson. Foto: ROBYN BECK

Det er blevet tvunget til at indstille næsten al sin trafik på grund af coronakrisen, og mens den australske regering tilbyder en smule hjælp, nægter den at yde et lån på seks milliarder kroner.

Flyselskabet leder nu efter nye købere og investorer, og dets chef, Paul Scurrah, siger:

»Vi har gjort det, vi gør i dag, for at sikre os, at vi også vil være der på den anden side af covid-19-krisen. Australien har brug for det næststørste luftfartsselskab, og vi er parate til fortsat at flyve.«

I England kritiseres han af mange for at ville bruge skatteydernes penge i stedet for at bruge en del af sin egen enorme formue. Richard Branson er den 312. rigeste person på jorden, og hans formue er i omegnen af 44 milliarder kroner.

Richard Branson poserer på gulvet i New Yorks Stock Exchange med en model af sit rumskib, Virgin Galactic. Foto: Brendan McDermid Vis mere Richard Branson poserer på gulvet i New Yorks Stock Exchange med en model af sit rumskib, Virgin Galactic. Foto: Brendan McDermid

En del af forklaringen på den kritik, der rejses mod Richard Branson, er, at han ikke har betalt skat i England i 14 år. Det holdt han op med, da hjemmet blev flyttet til Caribien i 2006. Det skriver Finans.dk.

Det gør det heller ikke lettere at sluge, at Branson har pålagt hele sit flypersonale at tage fri i otte uger - uden løn.

Den 70-årige har selv givet 250 millioner i støtte til hele Virgin-imperiet, som består af mere end 300 selskaber, der blandt andet beskæftiger sig med rumfart, rejsebranchen, detailhandel og underholdning.