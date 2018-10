Virgin Galactic, der er et rumprogram stiftet af Sir Richard Branson, er kun uger fra at sende sit første fartøj ud i rummet. Det siger stifteren selv.

»Vi skulle gerne være i rummet inden for få uger, ikke måneder. Og så skal jeg selv med på den næste tur, i løbet af måneder og ikke år, siger han til internetsiden CNBC.

Ifølge Richard Branson agter firmaet at tage passagerer med op i rummet 'ikke længe efter' det.

Virgin Galactic er i et kapløb med SpaceX, der er drevet af Elon Musk, og med Amazon om at blive de første til at sende 'almindelige mennesker' på rumtur.

Her ses fartøjet SpaceShipTwo - ophængt under et fly, der skal bringe de et godt stykke op mod rummet. Foto: AFP PHOTO / VIRGIN GALACTIC Vis mere Her ses fartøjet SpaceShipTwo - ophængt under et fly, der skal bringe de et godt stykke op mod rummet. Foto: AFP PHOTO / VIRGIN GALACTIC

Branson grundlagde selskabet i 2004, og i første omgang lovede de at sende folk ud i rummet i 2009.

Både forsinkelser og en fatal ulykke i 2014 har indtil nu forhindret de oprindelige planer.

Tidligere i år har de fuldført en supersonisk testflyvning af passagerfartøjet SpaceShipTwo. Det første siden ulykken i 2014.

Den 67-årige multimillioner siger i et interview med BBCs Radio 4, at han er i træning som astronaut, med fitnesstræning og alt hvad dertil hører.

SpaceShipTwo undervejs igennem luften over USA. Foto: HO Vis mere SpaceShipTwo undervejs igennem luften over USA. Foto: HO

»Hvis jeg havde et rum fyldt med ti mennesker, så ville de otte elske at komme ud i rummet, hvis de havde råd til det,« fortæller Richard Branson til CNBC.

Han kommer med sin udtalelse kort tid efter, at SpaceX offentliggjorde planer om at flyve omkring månen med betalende passagerer.

Den planlagte rejse skal foregå i 2023, og det bliver den første mission med mennesker til månen siden 1972.

Amazons grundlægger Jeff Bezos siger, at hans firma 'Blue Origin' vil sende en bemandet mission i rummet i 2019 - dog uden at sige, om han mener fartøjets besætning eller eventuelle passagerer.