Russerne er angiveligt ved at planlægge en storstilet og omfattende offensiv.

En offensiv, der – hvis efterretningerne står til troende – skal falde sammen med datoen for krigens begyndelse for et år siden:

Den 24. februar.

Det hævder i hvert fald den ukrainske forsvarsminister, Oleksii Reznikov, skriver The Guardian.

Til franske medier har han i interviews advaret om, at Rusland vil mobilisere et massivt antal tropper.

I efteråret blev 300.000 værnepligtige soldater mobiliseret, men ifølge Oleksii Reznikov ser noget ud til, at den sande størrelse af de mobiliserede tropper kan være endnu større.

»Vi undervurderer ikke vores fjende,« siger han ifølge The Guardian:

»Officielt annoncerede de 300.000, men når vi ser tropperne langs grænsen, er der ifølge vores vurderinger langt flere.«

Det britiske medie oplyser, at det ikke har været muligt uafhængigt at verificere de tal.

Ifølge Oleksii Reznikov vil den – formodede – kommende russiske offensiv sandsynligvis blive koncentreret i to områder: I det østlige Ukraine, der har været udsat for heftige kampe den seneste tid, og mod syd.

»Vi tror, at de (russerne, red.) i betragtning af, at Rusland lever i symbolisme, vil forsøge at prøve noget omkring den 24. februar,« forklarer den ukrainske forsvarsminister videre.

Han er ikke den eneste, der har advaret om det.

Da landets præsident, Volodymyr Zelenskyj, sent onsdag aften holdt sin tale til nationen, fortalte han også, at 'fjenden' forsøger at opnå noget nu, som man kan vise frem på et-årsdagen for krigen.

»Der er en vis stigning i besætternes offensive aktioner ved fronten – i den østlige del af vores land. Situationen bliver endnu mere alvorlig,« fortalte han og tilføjede:

»Vi har standhaftigt stået igennem hele denne tid, fra februar til februar. Fjenden forsøger at opnå bare et eller andet at vise på årsdagen for invasionen for at vise, at Rusland angiveligt har nogle chancer.«