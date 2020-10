Søndag aften dansk tid satte en corona-syg Donald Trump sig ud på bagsædet af sin bil. Ved rattet sad agenter fra Secret Service iført mundbind. De kørte en kort tur.

Bilen rullede langsomt forbi Trump-fans, som havde samlet sig foran Walter Reed Medical Center for at bakke op om deres præsident. Han vinkede og hilste. Senere på aftenen lagde han en tale ud på Twitter. Selv om Trump virkede frisk, skete det hele på en alvorlig baggrund.

For med under et måned til valg i USA, hvor amerikanerne skal vælge mellem Trump og Joe Biden, ser tingene dystre ud for Donald Trump.

Han er indlagt med coronavirus og langt efter sin modstander i meningsmålingerne.

»Han står i en katastrofal situation lige nu,« siger Annegrethe Rasmussen, USA-ekspert for mediet POV:

»Det er ikke blevet bedre af, at hele situationen er blevet håndteret amatøragtigt med slingrekurs og halve sandheder.«

Siden Donald Trump blev indlagt fredag, har verden bevidnet et decideret skuespil, mener Annegrethe Rasmussen.

»Det har været en fortsættelse af det politiske teater, vi har set med Trump i Det Hvide Hus. Det er en slags reality-tv. Han har lagt taler ud, siddet foran det amerikanske flag og set alvorlig ud og gjort alt for ikke at ligne en patient,« siger hun:

»Hele hans præsidentskab har handlet om at være en stærk mand, der kan redde nationen. I den fortælling passer det ikke godt ind at være en syg patient. Så i stedet har vi set den her facade.«

Men Trump er syg.

Det har hans læger forklaret nationen, selv om de daglige pressemøder, hvor Trumps hold af læger har stillet op for at fortælle om patientens tilstand, også har været omgærdet af noget nær farce til tider, forklarer Annegrethe Rasmussen.

»Man har skullet hive svarene ud af hans læge, Sean Conley. Det har været et meget underligt skuespil med halve sandheder. Det har været svært helt at finde ud af, hvornår Trump fik corona, og hvornår han fik ilt eksempelvis. Vi har set nogle pinlige tilbagetog,« forklarer Annegrethe Rasmussen:

»Det havde været meget bedre at lægge den reelle lægelige vurdering frem fra start. Det her med, at lægerne slingrer rundt, har ikke set godt ud.«

Oven i den dårlige håndtering viser meningsmålinger i USA så, at Trump ikke har nydt godt af en form for medlidenhedsfremgang i målingerne.

I et vægtet gennemsnit er han lige nu bagud med voldsomme 8,1 procentpoint. I den seneste måling fra NBC og Washing Post er han bagud med hele 14,1 procentpoint.

Holder den afstand på valgdagen, bliver der tale om en historisk sejr til Joe Biden.

»Problemet er, at Trump ikke rigtigt kan spille sympatikortet. Han er ikke en mand, folk har ondt af, og det ønsker han heller ikke. Han har længe kørt en stil, hvor han har hånet Joe Biden for at være en gammel mand, der sidder i sin kælder og går med en kæmpe ansigtsmaske,« siger Annegrethe Rasmussen:

»I det spil har Trump ageret som en slags supermand. Hele hans kampagne har nærmest bygget på at nedtone coronavirus, og han har ikke rigtigt gået med maske. Så er det svært at vinde sympati, når man så får corona. Jeg tror ikke, at han får medvind i målingerne på grund af medlidenhed.«

Dermed ikke sagt, at Trump ikke kan vinde valget, siger Annegrethe Rasmussen:

»Jeg tror på ingen måde, at Trump kan dømmes ude, men jeg tror bare ikke på, at han kan få medlidenheds-stemmer,« siger Annegrethe Rasmussen:

»Hvis han skal få en positiv effekt ud af det her, skal det være, fordi han er helt frisk om en uge og så kan tegne et billede af sig selv om en slags comeback kid. Det ville passe rigtig godt til hans image.«