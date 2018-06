I videoen herover kan du se Donald Trump udtale sig om straftolden, som USA's regering har indført mod blandt andet EU.

USA's præsident Donald Trump har mistet 640 millioner kroner af sin formue det seneste år.

Forklaringen på faldet skal formentlig findes på boligmarkedet, hvor The Trump Organization har haft sværere ved at finde lejere til sine luksuslejligheder på Manhattan i New York City. Det skriver finansmediet Bloomberg, der siden 2015 har nærstuderet præsidentens økonomi.

I løbet af et år er Donald Trumps nettoformue - forskellen på hans aktiver og passiver - blevet 100 millioner dollars mindre, svarende til 638,42 millioner danske kroner.

Det er blandt andet sportsudstyrsproducenten Nike, som har opsagt sit lejemål i en af Trumps ejendomme, ligesom også præsidentens 16 golf- og hotelkomplekser taber i værdi. Det gælder blandt andet hotellet ved Palm Beach. I alt er de 16 komplekser blevet 446 millioner kroner mindre værd.

Det er dog langt fra hele Trump-imperiet, der nu formelt er overtaget af sønnerne Eric og Donald Jr., som går skidt.



Trump International Hotel i Washington D.C., der er et populært mødested for lobbyister, konservative politikere og udenlandske toppolitikere, høstede et overskud på 255 millioner kroner i løbet af sit første år. Hotellet åbnede i efteråret 2016 og er nu 640 millioner kroner værd.

Trods tilbagegang i The Trump Organization vil det være forkert at tegne et billede af USA'S præsident som en økonomisk nødlidende mand. Hans samlede formue beløber sig til 2,8 milliarder dollar - svarende til 17,8 milliarder kroner.



Trump hævder selv, at han har en langt større formue end Bloomberg vurderer den til - og i den sammenhæng har han omtalt Bloombergs opgørelse som »idiotisk.« Ifølge præsidenten selv er han god for 63,8 milliarder kroner.