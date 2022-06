Lyt til artiklen

Makeup-mærket Revlon har meget dårlig økonomi.

Virksomheden har nu anmodet om konkursbeskyttelse.

De er meget tynget af gæld, skriver AP.

Revlon forklarer det selv med stigende omkostninger og udfordringer med levering af materialer.

Selskabet har anmodet om det, der hedder kapitel 11 konkursbeskyttelse. Ordningen gør det muligt for amerikanske virksomheder at få beskyttelse mod at gå konkurs, mens der foretages en rekonstruktion af selskabets økonomi.

Det New York-baserede selskab fortæller til AP, at det forventer at modtage 575 millioner dollar i finansiering fra sine eksisterende långivere, hvilket vil give det mulighed for at holde den daglige drift kørende.

Revlon er et multinationalt skønhedsfirma, der har eksisteret i 90 år.

Ingen af ​​Revlons internationale operationelle datterselskaber er inkluderet i sagen, bortset fra dem i Canada og Storbritannien.

Revlon, hvis mærker fra Almay til Elizabeth Arden havde været en grundpille på butikshylderne i årtier, har i årevis kæmpet for ikke at holde trit med de nyeste trends og hårdere konkurrence.