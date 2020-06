Tysk jernbanedel til Femern-forbindelsen er uforholdsmæssig dyr og ikke bæredygtig, konkluderer EU-revisorer.

Otte megaprojekter, der skal binde EU-landene sammen, har ifølge en ny rapport fra EU's revisionsret to ting til fælles. Forsinkelser og fordyrelser.

Et af disse anlægsprojekter er Femern-forbindelsen mellem Danmark og Tyskland, som ifølge den oprindelige plan skulle åbne i 2018. Åbningsdatoen er foreløbig udskudt med ti år til 2028.

- Der er store omkostningsoverskridelser og betydelige forsinkelser, siger rapportens ansvarlige revisor, Oscar Herics, om den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland.

Omkostningerne ser aktuelt ud til at blive 54 procent højere, mens der fortsat er tvivl om færdiggørelsen af de tyske forbindelser til tunnelen, hvor cost-benefit-forholdet kan ende under en.

Det vil betyde, at den tyske adgangslinje "ifølge lovgivningen ikke kan fortsætte med at modtage offentlig støtte".

Det fremgår desuden af rapporten, at jernbaneforbindelsen på den tyske side er så forsinket, at det er "meget usandsynligt", at den vil være klar i 2030.

Revisorerne peger på, at projektets jernbanedel på den tyske side er uforholdsmæssigt dyrt i forhold til, hvor meget skinnenettet ventes benyttet.

Det skyldes blandt andet, at man på den tyske side af Femern har besluttet at ville kunne køre med hurtige tog, og man planlægger en ny bro over Femernsund, der forbinder den tyske ø Femern og det tyske fastland.

Anlægsprisen er 343 millioner kroner per kilometer jernbane i Tyskland. Særligt peger revisoren på, at tiltag til støjreduktion er "langt højere end det lovmæssige niveau", og de udgør halvdelen af banens pris.

- Sammenlignet med vores tidligere rapport om højhastighedstog er denne pris høj - meget høj. Det er derfor, at vi siger, at det kunne være godt, hvis EU-Kommissionen så på dette igen, siger chefauditør Luc T'Joen.

Til sammenligning er prisen for de danske baneanlæg 82 millioner kroner per kilometer.

Prognoser viser ifølge rapporten, at den del af projektet ti år efter åbningen kun vil blive benyttet af en million passagerer årligt i hver retning. Det regnes for meget få. Benchmark var ni millioner passagerer.

- Det er alt for få til at sikre økonomisk bæredygtighed for en linje med højhastighedsstandarder, siger Oscar Herics.

ECA's opgave er at undersøge, om EU-borgernes skattekroner bruges effektivt og efter hensigten.

Rapporten om megaprojekter, der er medfinansieret af EU, sætter spot på otte projekter, der skal forbinde medlemslande for både tog, biler og skibe.

De er del af kernenetværket i EU's store transportnetprojekt TEN-T. Den del skulle være klar i 2030. Seks af de otte projekter - herunder Femern - ventes at være ikke helt færdige om ti år.

Femern-forbindelsen mellem Rødby og Puttgarden er en 18 kilometer lang sænketunnel med vej og jernbane.

Prisen for at køre igennem tunnelen vil blive besluttet politisk før åbningen. Selskabet bag - Femern A/S - regner med en pris omkring 500 kroner for en enkelt tur i en personbil.

