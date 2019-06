Mohamed Mursi blev så dårligt behandlet som indsat, at det nærmer sig tortur, mener menneskeretsgruppen HRW.

Menneskeretsorganisationen Human Rights Watch (HRW) opfordrer FN til at efterforske Egypten for dets "dårlige behandling" af forhenværende præsident Mohamed Mursi.

- FN's Menneskerettighedsråd bør indlede en efterforskning af vedvarende grove brud på menneskerettigheder i Egypten. Deriblandt omfattende mishandlinger i fængsler og Mursis død, skriver HRW i en pressemeddelelse mandag aften.

Ekspræsident Mursi kollapsede mandag under et retsmøde i Kairo og døde på vej til et sygehus. Statslige medier oplyste mandag, at han døde af et hjerteanfald.

Den 67-årige Mursi, der tilhørte det Muslimske Broderskab, blev i 2013 afsat som præsident i Egypten af landets militær. Efterfølgende blev han idømt en mangeårig fængselsdom.

Ifølge HRW blev Mursi så dårligt behandlet i fængslet, at det reelt tog livet af ham.

I adskillige år modtog han således ikke den behandling, han som indsat havde krav på, hedder det i pressemeddelelsen.

- Den egyptiske regering mislykkedes i seks år med at sikre Mursi hans grundlæggende rettigheder som fængslet. Deriblandt tilstrækkelig lægehjælp og familiebesøg til trods for hans åbenlyse forværrede fysiske tilstand og hans gentagne anmodninger til retsvæsnet om adgang til medicinsk behandling, skriver HRW.

Mursi fik ifølge HRW så mangelfuld en behandling, at "det kan nærme sig tortur" i henhold til FN's torturkonvention.

Hans familie har fortalt HRW, at den kun havde fået lov til at besøge ham i fængslet tre gange, siden han blev anholdt i sommeren 2013.

Amnesty International opfordrede mandag på samme vis som HRW Egypten til at gennemføre en "upartisk" og "grundig" efterforskning af Mursis død.

Mohamed Mursi er i henhold til muslimsk skik allerede blevet begravet, skriver nyhedsbureauet AFP tidligt tirsdag fra Kairo.

/ritzau/