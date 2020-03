Den amerikanske pastor Joseph Lowery, der blandt andet velsignede Barack Obama i 2009, er død. Han blev 98 år.

Den amerikanske pastor Joseph Lowery, der var en fremtrædende aktør i den amerikanske borgerrettighedsbevægelse, er død - 98 år.

Det skriver The King Center på Twitter.

- I aften er den fantastiske pastor Joseph E. Lowery overgået fra Jorden til evigheden. Vores tanker og bønner er hos hans familie.

- Han var en forkæmper for borgerrettigheder, han udfordrede uretfærdighed, og han var en nær ven af King-familien, lyder det.

Lowery var fra begyndelsen af 1950'erne en ledende aktivist i borgerrettighedsbevægelsen. Han var tæt allieret med kendte rettighedsforkæmpere som Martin Luther King og Jesse Jackson.

Lowery var i 1957 også med til at stifte borgerrettighedsgruppen Southern Christian Leadership Conference (SCLC) sammen med Martin Luther King. Han stod i spidsen for gruppen i to årtier.

Lowery døde sent fredag omgivet af sin familie.

- Vores elskede pastor Joseph Echols Lowery overgik fredeligt klokken ti fredag aften den 27. marts i en alder af 98 år. Han var omgivet af sine døtre, siger Lowery-familien i en udtalelse.

Det lyder desuden, at han døde af naturlige årsager, og at hans død ikke var relateret til coronavirusudbruddet. Det skriver nyhedsbureauet AP.

I 2009 talte Lowery ved indsættelsen af præsident Barack Obama. Obama blev her den første sorte amerikanske præsident.

Det var også pastor Lowery, der stod bag velsignelsen af Obama.

Lowery blev få måneder efter indsættelsen tildelt præsidentens frihedsmedalje. Det er den højeste civile hæder, man kan modtage i USA.

Lowery var i 63 år gift med Evelyn Gibson Lowery. Hun var frem til sin død i 2013 også aktiv som rettighedsforkæmper.

/ritzau/Reuters