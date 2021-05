Rapport: Reaktioner på falske nyheder på Twitter fører til endnu mere desinformation og flere hadske udfald.

Ny rapport siger, at reaktioner på falske nyheder på Twitter fører til endnu mere desinformation og hadske udfald.

I forsøg oprettede forskere en række robotkonti, der fremstod som tilhørende ægte personer.

Hver gang en af 11 urigtige nyheder dukkede op, sendte disse robotkonti et tweet, der rejste tvivl om sandhedsværdien af udsagnene.

- Reaktionerne på disse tweets var hidsige og forværrede desinformationen. Der er tale om lidet opmuntrende konklusioner, siger forskeren bag rapporten, Mohsen Mosleh ved Exeters Universitet i Storbritannien, ifølge dpa.

- Når brugere bliver korrigeret, retweeter de andre nyheder, som også er falske, af endnu dårligere kvalitet og endnu mere partiske. Deres retweets kom til at indeholde endnu mere giftig sprogbrug, konstaterer han.

Forskerne har gennemgået materiale fra 2.000 Twitter-brugere med forskellige politiske opfattelser, som havde udsendt tweets om en af i alt 11 udbredte, flittigt delte falske nyheder.

Alle de 11 nyheder var udvalg af fakta-kontrollanter på hjemmesiden snopes.com.

Det var blandt andet nyheder om, at Ukraine havde givet flere penge end noget andet land til Clinton Foundation, og at Donald Trump engang skulle have smidt ud en lejer ud - en invalideret krigsveteran - fordi han havde hund.

Dette er måske ikke sandt. Jeg fandt et link hos Snopes, som siger, at dette er falske nyheder, lød teksten på en del af meldingen.

Forskerne registrerede, at sandhedsindholdet, som kom fra Twitterbrugerne i de efterfølgende 24 timer, var faldet med omkring en procent.

En analyse af over 7.000 reviderede meldinger med links til politisk indhold, sendt i den samme periode, viser også, at der var mere partiskhed og hadsk sprogbrug.

- Det er ikke opmuntrende læsning, siger Mohsen Mosleh.

En anden forsker siger, at rettelser fra andre fører til flere usande påstande, selv om det modsatte er hensigten.

- Men i stedet for rettelser sker der en yderligere afvigelse fra akkuratesse og præcision. Måske på grund af forlegenhed hos afsenderne, når de er blevet korrigeret, siger professor David Rand ved Massachusetts Institute of Technology (MIT).

/ritzau/dpa