Udvalg i Repræsentanternes Hus vil kræve dokumenter udleveret fra højtstående folk i Trumps administration.

Retsudvalget i Repræsentanternes Hus vil kræve at få udleveret dokumenter fra over 60 personer med tilknytning til præsident Donald Trump.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Der er tale om personer fra Trump-administrationen samt præsidentens familie og forretningsforbindelser.

Retsudvalget i Repræsentanternes Hus - det ene af Kongressens to kamre - står for at rejse en eventuel rigsretssag mod Trump.

Jerrold Nadler, der står i spidsen for udvalget, siger, at han ønsker en bred efterforskning af Trump. Han understreger dog samtidig, at der på nuværende tidspunkt ikke er snak om nogen rigsretssag.

- Vi kommer til at sætte gang i undersøgelser om magtmisbrug, om korruption og om hindring af rettens arbejde, siger Nadler.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at få fat i beviser, lyder det.

Retsudvalget vil mandag officielt kræve dokumenter udleveret fra adskillige personer. Heriblandt præsidentens søn Donald Trump Jr., Trump-koncernens finansdirektør, Allen Weisselberg, og den tidligere stabschef John Kelly.

Blandt eksemplerne på hindring af rettens arbejde peger Jerrold Nadler på nogle af Trumps udmeldinger på Twitter.

Heriblandt kommentarerne om den særlige anklager Robert Muellers efterforskning af mulig russisk indblanding i præsidentvalget i 2016.

Trump har gentagne gange omtalt undersøgelsen som "en heksejagt".

/ritzau/