Både Brett Kavanaugh og hans anklager får mulighed for at forklare sig under en offentlig høring i Senatet.

Washington. Senatets retsudvalg vil holde en offentlig høring vedrørende anklager om seksuelle overgreb rettet mod Brett Kavanaugh, der er nomineret til USA's højesteret.

Under høringen vil både Brett Kavanaugh og Christine Ford, der anklager Kavanaugh for et overgreb, der skulle være sket for 36 år siden, have mulighed for at vidne.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Ifølge avisen The New York Times skal høringen finde sted mandag i næste uge.

- Retsudvalget vil bevæge sig fremad i processen, og den proces vil indebære en åben, offentlig høring - en mulighed for at stille spørgsmål, siger den republikanske senator John Thune, der er medlem af retsudvalget i Senatet.

- Forhåbentlig kan vi få en fuld forståelse for, hvad der skete, tilføjer han.

Christine Ford beskylder Brett Kavanaugh for et seksuelt overgreb tilbage i 1980'erne. Hun har meldt sig parat til at træde frem og afgive sit vidneudsagn offentligt over for retsudvalget i Senatet i denne uge.

Brett Kavanaugh afviser anklagerne.

I en pressemeddelelse mandag tilbød han at stille op til yderligere høringer i Senatets retsudvalg, hvis udvalget ønsker det.

- Det her er aldrig sket. Jeg vidste ikke, hvem der stod bag anklagerne før i går (søndag, red.), hvor hun identificerede sig selv, siger han i meddelelsen.

Formand for Senatets retsudvalg Chuck Grassley oplyser natten til tirsdag dansk tid, at både Brett Kavanaugh og Christine Ford vil deltage i mandagens høring.

