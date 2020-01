Den amerikanske filmproducer Harvey Weinstein er ankommet til retssal i New York, hvor han står tiltalt for to tilfælde af voldtægt.

Den tidligere Hollywood-mogul var i en årrække kendt som en af de mest magtfulde mænd i Hollywood. Med 300 Oscar-nomineringer til de film, han stod bag, og 81 priser iblandt dem var han omgærdet af stor respekt blandt mange.

Men et stort antal beskyldninger fra mange forskellige kvinder har tegnet et billede af filmproduceren som en notorisk overgrebsmand.

De første historier om filmproducerens påståede overgreb i oktober 2017 udløste #MeToo-bevægelsen, som fik sat seksuelle krænkelser på dagsordenen verden over.

Mandagens retsmøde er et såkaldt indledende retsmøde. Fra tirsdag skal der vælges nævninger, og det forventes ifølge Reuters at blive svært at finde neutrale personer på grund af den omfattende medieomtale af sagen.

