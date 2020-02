Tre elever fra en highschool i Los Angeles trækker nu flyselskabet Delta Air Lines i retten, efter at et af dets fly dumpede brændstof over deres skole, før flyet skulle foretage en nødlanding.

To advokatfirmaer trækker selskabet i retten på vegne af de tre elever, skriver New York Post.

Det er den anden retssag, der kommer siden den 14. januar, hvor Delta-flyet dumpede 57.000 liter jetbrændstof over byen og dens skoler.

De tre elever har fået hudirritationer, kvalme og følelsesmæssige kvaler, efter de fik jetbrændstoffet ned over sig.

Elever er på vej hjem, mens en brandbil holder uden for skolen. Foto: ETIENNE LAURENT Vis mere Elever er på vej hjem, mens en brandbil holder uden for skolen. Foto: ETIENNE LAURENT

Advokatfirmaerne beskylder Delta for at være uagtsom, og de forlanger kompensation til de tre elever.

Flyet, der var på vej til Shanghai, Kina, havde kun været i luften i få minutter, da det pludselig ændrede kurs og drejede nordpå over Stillehavet

Nødlandingen foregik i afgangslufthavnen Los Angeles International Airport, kun 25 minutter efter det var gået i luften.

Men først skulle flyet lige dumpe alt brændstoffet for at spare vægt. Det skete over kvarterer i Los Angeles beboet af arbejderklasse-latinoer.

Udrykningskøretøjer parkeret uden for grundskolen i Cudahy, klar til at hjælpe til med evakueringen. Foto: ETIENNE LAURENT Vis mere Udrykningskøretøjer parkeret uden for grundskolen i Cudahy, klar til at hjælpe til med evakueringen. Foto: ETIENNE LAURENT

I alt fik 60 patienter behandling. 20 børn og 11 voksne fra grundskolen på Park Avenue i Cudahy var blandt dem, som modtog behandling for mindre skader.

Vreden over, at flyet dumpede brændstof, blev kun større, da det blev afsløret, at kaptajnen først nægtede. Så dumpede han alligevel brændstoffet på vej tilbage til lufthavnen.

Det sker kun sjældent, at piloter dumper flybrændstof. I så fald sker det i stor højde, så det kan blive spredt for alle vinde, inden det når jorden.

Cudahy er ikke fremmed for problemer med miljøet. Det er en af Los Angeles' mindste kvarterer med omkring 24.000 indbyggere.

I 2015, da Exides genbrugsfabrik for batterier måtte lukke i den nærliggende by Vernon efter at have spyet arsenik og bly ud, blev børn i Cudahy testet positivt for højt indhold af bly.

20 år tidligere så eleverne på grundskolen grunden boble op. Det viste sig, at den var bygget på giftig grund, og dens legeplads var forurenet med petroleum.

I otte måneder måtte eleverne fragtes i busser til skoler uden for Cudahy.

Advokaterne fra de tre elever fra Pioneer High School fortalte, at problemet aldrig var opstået, hvis bare piloten havde fulgt den oprindelige plan.

»Delta og besætningen burde have givet trafikkontrollen besked om, at de ville dumpe flybrændstof. Kaptajnen burde have vidst, at flyet fløj alt for lavt til at dumpe,« siger advokaten Matthew McNicholas.