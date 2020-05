Både utilfredse kunder og besværlige ansatte fik grovfilen at føle fra Ikea i Frankrig.

Den svenske møbelgigants lokale topbosser fik tys-tys-kilder i det franske politi til at skaffe virksomheden hemmelige oplysninger fra følsomme registre.

Eksempelvis om målpersonernes tidligere kontakt med politi og domstole.

Sådan lyder den alvorlige anklage i en opsigtsvækkende retssag, som de franske myndigheder netop har bebudet mod tidligere topdirektører i Ikea i Frankrig og deres lyssky hjælpere.

I alt er 15 personer under anklage. Heriblandt to tidligere Ikea-bosser og fem politifolk.

Den ulovlige spionage mod kunder og ansatte kom allerede i søgelyset i 2012, hvor computere og dokumenter blev undersøgt ved ransagninger på centrale Ikea-kontorer i Frankrig.

Siden har en undersøgelsesdommer efterforsket, om Ikeas franske afdeling virkelig havde til hensigt at få illegal adgang til politiets registre, retsdokumenter og bankoplysninger.

Og det mener anklagemyndigheden i Versailles ved Paris altså nu, at der er beviser for.

Angiveligt via et privat firma, hvis privatdetektiver har fungeret som diskrete mellemled for spionagen.

Møbelgigantens franske afdeling var især interesseret i at samle snavs om ansatte med fagforeningsrelation eller gæld samt belastende oplysninger om utilfredse kunder, der havde formastet sig til at klage. Eksempelvis over beskadigede varer eller forsinkede leverancer.

Det gik blandt andre ud over et ægtepar, der i november 2006 i et Ikea-varehus ved Paris havde købt et køkken og senge til deres sommerhus i Bretagne.

Ifølge det undersøgende netmagasin Mediapart, som afslørede spionageskandalen, havde Ikea lovet parret at levere varerne i december. Men de sidste elementer kom først to måneder senere, så parret i otte uger var nødt til at bo på hotel, da de normalt boede i USA.

Ikea imødekom parrets krav om kompensation for hoteludgifterne, men bad sideløbende det private detektivfirma om at undersøge parrets »moral« - blandt andet gennem ejendomsoplysninger, teleoplysninger og fortrolige arkivoplysninger hos politiet.

De følsomme oplysninger blev ifølge nyhedsbureauet AFP plukket i det franske politis arkivsystem, hvor man blandt andet registrerer navne og personlige oplysninger på millioner af kriminelle, ofre og sågar vidner.

I kølvandet på skandalen i 2012 fyrede Ikea France fire ansatte, iværksatte en intern undersøgelse og udformede nye retningslinjer for god optræden i virksomheden.

Topbosserne var på det tidspunkt sigtet for »meddelagtighed i indsamling af personlige oplysninger« samt for »meddelagtighed i brud på tavshedspligten«.

»Virksomheden etiske regler er meget klare: vi arbejder med ærlighed og gennemsigtighed - i alle de lande, vi er repræsenteret i,« lød det dengang fra møbelmastodonten i en udtalelse.

»Respekt for folks privatliv er blandt de vigtigste værdier for os, og vi tager stærkt afstand fra enhver handling, der bringer det i tvivl,« tilføjede Ikea.

Ikea har 34 møbelhuse i Frankrig med sammenlagt 10.000 ansatte.