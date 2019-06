Britisk domstol afgør først i februar 2020, om WikiLeaks-stifter Julian Assange skal udleveres til USA.

En domstol i London oplyser, at et retsmøde om udlevering af WikiLeaks-stifteren Julian Assange til USA først finder sted i februar 2020.

Den britiske indenrigsminister, Sajid Javid, meddelte torsdag, at han har underskrevet en begæring fra USA om at få udleveret Julian Assange.

Det er det formelle skridt, der baner vejen for, at en britisk domstol at afgøre, hvorvidt WikiLeaks-stifteren skal udleveres til amerikanerne.

- Det er op til en domstol at afgøre fredag, sagde Javid.

Men en dommer i London afgjorde altså fredag, at retten først skal træffe afgørelsen i februar næste år.

/ritzau/Reuters