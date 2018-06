13 af 62 lig er identificeret efter vulkanudbrud i Guatemala, fortæller leder af retsmedicinsk institut.

Guatemala. 62 lig er mandag aften bjærget efter et voldsomt vulkanudbrud i Guatemala, oplyser chefen for et retsmedicinsk institut i hovedstaden.

Kun 13 af de omkomne er ifølge Fanuel Garcia blevet identificeret. De omkomne er fundet i landsbyerne Los Lotes og El Rodeo.

Chefen for landets katastrofemyndigheder har tidligere mandag sagt, at mellem 30 og 40 var omkommet. Nyhedsbureauerne AP og Reuters har fra samme kilde rapporteret om henholdsvis 33 og 38 døde.

Den status blev videregivet, med en forventning om at dødstallet vil stige, da redningsarbejdet skrider langsomt frem. Det blev mandag afbrudt af nye lavaeksplosioner.

Vulkanen Fuego brød søndag ud på eksplosiv vis. Den sendte lava og aske ud over byer i området. Udbruddet kom så hurtigt, at beboere ikke kunne nå at flygte.

/ritzau/AP