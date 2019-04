I foråret sidste år blev en hel familie bestående af to mødre og seks børn udslettet, da de kørte ud over en klippe ved Californiens kyst i USA.

Nu har retsmedicinere i den amerikanske delstat slået fast, at de to mødre valgte at begå selvmord og tage deres seks adoptivbørn i alderen 12-19 år med i døden. Det skriver Time.

Dommen i sagen fandt sted torsdag, og det var en enstemmig jury, der efter en times overvejelser fandt frem til, at moderen Jennifer Hart bevidst trykkede speederen i bund og sendte bilen ud over klippen.

Den tragiske hændelse fandt sted i slutningen af marts sidste år og er dermed blevet efterforsket i over et år. Tidligere på ugen kom det frem, at den ene af de to mødre havde søgt på 'druknedød' inden dødsulykken.

De nåede til et punkt, hvor de tog en bevidst beslutning om at slutte deres eget liv og tage deres børn med sig Sherif, Shannon Barney

Myndighederne har tidligere antydet, at de havde mistanke om, at ulykken var overlagt, men de ville have en jury til at tage stilling til sagen.

Jurymedlemmer blev bedt om at vælge mellem fire forskellige dødsårsager for de otte dræbte. Henholdsvis naturlige årsager, selvmord, ulykke eller en bevidst forsætlig handling foretaget af en anden, og juryen fandt altså frem til, at de seks børn mistede livet i en mord/selvmords-aktion af deres to mødre.

»Jeg tror, at både Jennifer og Sarah bukkede under for et enormt pres,« sagde sherif Shannon Barney i forbindelse med afgørelsen torsdag og fortsatte:

»Der skete en masse i deres liv. Der skete så meget, at de nåede til et punkt, hvor de tog en bevidst beslutning om at slutte deres eget liv og tage deres børn med sig.«

Ved ulykken faldt bilen 20 meter ned. Efterfølgende blev ligene af begge mødre samt fem af de seks børnet fundet. Liget af det sjette barn er dermed endnu ikke fundet.

I ligsynet fandt retsmedicinere desuden, at Jennifer Hart var påvirket af alkohol, da ulykken fandt sted, mens Sarah Hart angiveligt havde noget nær dødelige mængder medicin i kroppen.

Det var en tysk turist, der sidste år alarmerede politiet, da han fik øje på en bil ligge omvendt i havet nær militærbasen Fort Bragg i Californien.

Dødsulykken fik stor opmærksomhed i medier verden over.

Både fordi det kort efter kom frem, at børneværnet kort forinden ulykken havde kontaktet det lokale politi, fordi en anmelder frygtede, at børnene ikke fik mad, men også fordi, at et børnene blot fire år før ulykken blev lands-, hvis ikke verdenskendt, da et billede af ham gik viralt.

På billedet kan man se den afroamerikanske Devonte Hart på dengang 15 år græde, mens han krammer en hvid politimand under en demonstration i Portland i Oregon.

Det er liget af Devonte Hart, som endnu ikke er blevet fundet.

Du kan se billedet, der gik viralt i 2014 herunder:

Foto: Johnny Nguyen Foto: Foto: Johnny Nguyen Vis mere Foto: Johnny Nguyen Foto: Foto: Johnny Nguyen

Ifølge Time tog Sarah og Jennifer Hart børnene med sig og flygtede fra deres hjem den 23. marts, efter de havde haft besøg af myndighederne i deres hjem i Washington.

Efter besøget oprettede myndighederne angiveligt en sag, der skulle undersøge, om de seks børn var ofre for børnemishandling, men sagen sluttede altså brat, da familien blot tre dage senere blev fundet døde.

Ifølge amerikanske medier havde Sarah Hart - udover 'druknedød' - også søgt på 'Benadryl doseringer' og 'overdosis' på køreturen til Californien. Derudover havde hun søgt på spørgsmålet om, hvorvidt druknedøden ville være smertefuld.

»De besluttede sig begge to for, at det var slut. De besluttede sig for, at hvis de ikke kunne have deres børn, skulle ingen have dem,« siger motorvejsbetjent Jake Slates til People.