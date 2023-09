I 2019 år rejste britiske Melissa Kerr til Istanbul for at få lavet et brasiliansk numseløft på en privatklinik.

Men operationen gik galt og senere samme dag døde hun.

Fedtet, der var blevet indsprøjtet i ballerne, røg ind i en vene og endte med at blokere for hende lungearterie.

En undersøgelse af forløbet har vist, at den 31-årige brite kun fik 'begrænset information om risici og dødelighed' i forbindelse med numseløftet.

Det skriver BBC.

Derfor slår Jacqueline Lake, retsmediciner i Norfolk, nu alarm. Hun vil skrive direkte til den britiske sundhedsminister, da hun mener, at der mangler information om den fare, patienterne løber, når de lægger sig under kniven for at få udført denne operation.

»Jeg er bekymret for, at der vil være fremtidige dødsfald, og jeg er af den opfattelse, at fremtidige dødsfald kan forhindres ved hjælp af bedre information,« siger retsmedicineren.

Ifølge undersøgelsen betalte Melissa Kerr cirka 28.000 kroner for indgrebet. Hun havde ikke konsultationer med en kirurg forud for indgrebet.

Simon Whitey, der også er plastikkirurg, er blevet brugt som ekspertvidne i sagen, og hans vurdering er, at dødsraten for brasiliansk numseløft er i leget 1:4000.

Jacqueline Lake peger på, at det især er farligt at få foretaget indgrebet i Tyrkiet.

»Der er blevet udsendt en international advarsel til kirurger om den høje dødelighed, der er forbundet med denne procedure. Der er også blevet indført en frivillig suspension for denne type indgreb i Storbritannien. Disse regler bliver tydeligvis ikke fulgt i Tyrkiet,« slår hun fast.

Og derfor mener hun altså, at de britiske borgere bør informeres bedre om den risiko, når de rejser til landet for at få lavet kosmetiske indgreb.